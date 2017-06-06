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رقم الخبر: 195145 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 15:55 الاقسام: منوعات  
بناء أعقد تحويلة طرق في العالم

بناء أعقد تحويلة طرق في العالم

دشنت الصين بإتمامها، الاسبوع الماضي، بناء ما عرف بأكثر تحويلة للطرق تعقيدا في العالم عهدا جديدا غير مسبوق في هذا المضمار.

وافتتحت الصين، يوم الاحد، اعقد تحويلة للطرق تتكون من 5 مستويات (ارتفاعات) و 20 مدخلا (رمبا) مع 8 مسارات لكل اتجاه سير.

وتحدثت وسائل اعلام صينية مع سكان المنطقة الذين اعربوا عن خوفهم من عدم قدرتهم على تلمس اتجاه سيرهم ضمن هذه المتاهة المعقدة.

وهدّأ احد مخططي المشروع السكان بتأكيده لهم وجود مخارج يمكنهم استخدامها في حال ضلوا طريقهم لا تبعد عن أي مسار اكثر من كيلو متر واحد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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