استطاع طبيب تركي من إجراء عمليتين من دون جراحة في الوقت نفسه الأولى لتوسعة القناة البولية في الحالب والثانية لإستخراج حصى الكلية، وبذلك يسجل البروفيسور التركي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.

الأستاذ في قسم جراحة المسالك البولية في كلية طب جامعة أنقرة، قادر تورك أولماز أشار إلى فشل ثلاث محاولات جرت سابقاً لعلاج مريض في التاسعة والخمسين من عمره، كان يشكو من ضيق في القسم الأوسط في الحالب الأيمن، ويحمل حصوة في كليته قطرها 9 ملليمتر، كما أن الضيق الموجود في الحالب الأيمن منع المريض من عملية إدرار البول بشكل طبيعي، ما تسبب في حدوث انتفاخ له في الكلية».

وأوضح الطبيب أنهم بدأوا البحث عن معطيات في المصادر الطبية العالمية تفيد بإمكانية إجراء هاتين العمليتين في آن واحد، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الصدد، فلجأ إلى الجراحة الروبوتية، من أجل توسيع القناة البولية، وبعد التوسعة اتبع طريقة (الأنبوب المرن) لاستخراج الحصوة، وبعد استخراجها قام بمعاينة مكان الضيق في الحالب من جديد».

ولفت الطبيب التركي أن فترة الاستشفاء في عمليات الجراحة الروبوتية، أسرع من العمليات الجراحية المفتوحة، نظراً لعدم حدوث أية مضاعفات عند المريض إذا ما جرى له النوع الأول من العمليات.