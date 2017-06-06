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رقم الخبر: 195142 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
ثمن فلكي لأغلى سيارة في التاريخ
لم ينتج منها سوى واحدة..

ثمن فلكي لأغلى سيارة في التاريخ

أعلنت شركة (رولز رويس) لصناعة السيارات الفارهة، مؤخراً، في إيطاليا، عن سيارة فخمة يصل ثمنها الباهظ إلى 13 مليون دولار، وهو ما يجعلها أغلى سيارة جديدة في العالم.

وبحسب ما نقل موقع (بزنس إنسايدر)، فإن سيارة (بوغاتي شيرون) التي يقارب سعرها 3 ملايين دولار، ظلت بمثابة أغلى السيارات المتاحة في المعارض العالمية، إلى وقت قريب، لكن رولز رويس تفوقت عليها كما تجاوزت ماركات أخرى مثل لامبورغيني.

وأوضح مدير قسم التصميم في الشركة، جيليس تيلور، أن السيارة جرى تصميمها بشكل فريد لزبون واحد قام بطلبها، وبالتالي فمن غير الممكن الحصول على نسخة ثانية منها.

وقصد الزبون الذي لم يجر ذكر اسمه، الشركة البريطانية سنة 2013، وطلب منها أن تصنع له سيارة بتصميم اليخوت الفاخرة لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي.ولم تعلن الشركة عن المواصفات التقنية للسيارة الفريدة من نوعها، ولا إلى ميزاتها المؤكد أن تكون استثنائية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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