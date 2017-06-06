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رقم الخبر: 195141 تاريخ النشر: حزيران 06, 2017 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
رصاصتان منذ الحرب العالمية الثانية!

رصاصتان منذ الحرب العالمية الثانية!

أثارت صورة غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً بين روادها.

وتظهر في الصورة طلقتان تخترق إحداهما الأخرى، وقال البعض ان الرصاصتين التي عثر عليهما تعودان إلى الحرب العالمية الثانية.

ويقال إن الرصاصة الأولى خرجت من فوهة سلاح كلاشنكوف روسي والأخرى من سلاح جرك ام 181 الألماني.

وتبين ان الرصاصة الألمانية تمكنت من اختراق الرصاصة الروسية بشكل غريب.

وعلّق عدد كبير من المتابعين على الصورة ومن أبرز التعليقات واحدة سألت صاحبها ان كان تصادم الرصاصتين صدفة؟ وهل هذه الحادثة أنقذت حياة جندي من الموت؟!.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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