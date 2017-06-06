حين يتجاوز الناس عامهم العشرين، يفكرون غالبا في الزواج وإنهاء حياة العزوبية، لكن سن الارتباط بشريك العمر يختلف من دولة إلى أخرى، إذ ثمة بلدان يسارع فيها الشباب إلى عقد القران بعد انتهاء مرحلة المراهقة، فيما تتريث شعوب أخرى وترجئه إلى ما بعد الثلاثين.

ونشر موقع (بزنس إنسايدر)، قائمة لمتوسط عمر الزواج في عدد من دول العالم، استنادا إلى بيانات من منظمة الأمم المتحدة بشأن الزواج.

وبحسب المصدر، فإن الإندونيسيين من أكثر الشعوب تبكيرا إلى الارتباط بشريك العمر، ذلك أن متوسط سن الزواج في البلاد الآسيوية لا يتجاوز 21.9 سنوات، ويليهم البنغاليون بمتوسط 22.2 سنوات، أما الهنود فيتزوجون في عمر 22.8 عاماً.

أما المصريون فيتزوجون في عمر 24.8 سنوات، والنيجيريون 24.9 سنوات، والإيرانيون 25.2 سنوات، والأتراك 26.2.

وتظهر البيانات، تفضيل الشعوب الغربية الزواج في سن متأخرة، فالأميركيون مثلا يتزوجون في 27.9 سنوات، على غرار البريطانيين، أما الألمان فهم الأكثر إرجاءً للزواج على الإطلاق، ذلك أن متوسط عمر الزواج لديهم يصل إلى 33.1 سنة.