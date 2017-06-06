ليست المرّة الأولى ولا أظن أنها ستكون الأخيرة التي تمتد يد الإرهاب الأعمى الى عاصمة الضباب لتحصد أرواح سبعة من أبنائها الأبرياء.. وتطرح العشرات الآخرين في المستشفيات بإصابات مختلفة.. وكنت واحداً من ملايين البشر الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الضحايا وتمنياتهم ودعائهم بالشفاء للجرحى والمصابين.

أخي المسلم.. أختي المسلمة.. أينما كنتما وأنتم جميعاً أيها الأحبة لندعوا جميعاً في شهر الخير والبركة والرحمة شهر رمضان المبارك أن يدفع البلاء عن جميع البشرية وأن يكتب الشفاء العاجل لجرحى العمليات الإرهابية في لندن.. تعرفوا ليه أيّها الأحبة؟! لأننا تربينا على نهج أن الإنسان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق.. وكلاهما له حق عليك.. قرآننا يقول: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه».. عليك يا حبيبي أن توصل الأمن حتى للمشرك وأن تبلغه مأمنه..

كنت أتابع بألم ردود الأفعال على هذه الجريمة البشعة من الـ «بي.بي.سي.» مباشرة.. ولكني أصدقكم القول أني دهشت لتعليقين مختلفين عن هذه الجريمة.. واحد لرئيسة وزرائهم تيريزا ماي.. والآخر لوزيرة الداخلية بتاعتهم امبر راد.. أنا مش مسؤول.. هم كتبوا اسمها هيك (Amber) وبصراحة أنا خفت يصير عندنا خلط بينها وبين امبير الكهرباء والست مش ناقصها حاجة.. منوّرة، عمرها 34 سنة، وزي القمر..

دولة رئيسة الوزراء الست ماي.. بحماك مش بحماي.. تقول علينا أن نحارب الفكر المتطرف الذي يؤثر على عقول هؤلاء ويدفعهم لإرتكاب هكذا جرائم بشعة.. يسلم تمك يا ست ماي.. كلام جميل وحلو ورائع..

أما وزيرة البوليس بتاعتهم الست امبير.. فتقول أن هؤلاء إرهابيون متشددون.. ايوه عارفين.. تضيف معالي الوزيرة أنه يجب أن تعرف المكان اللي جاؤوا منه..

أنا اليوم لا شغل لي مع ماي ولا مع امبير ولا فولت ولا واط.. اليوم بودي أن اسألكم أنتم أيّها الأحبة.. هل تجهلون أن بن لادن والظواهري والزرقاوي والبغدادي وعلوش وحتى ذاك اللي اسمو أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام.. كلهم درسوا في السعودية وتخرجوا من مدارسها الدينية؟! هل يجهل أحد أن جميع الحركات التكفيرية من الفليبين الى نيجيريا ومن لندن الى عدن كلهم ينتمون للمذهب الوهابي؟!..

طيّب ما هو السبب الذي يجعل من رئيسة حكومة بريطانيا ووزيرة داخليتها ومعظم المسؤولين الأمريكان والغربيين بشكل عام.. يتجاهلون ويتحاشون التصريح بإسم المكان والدولة والمدرسة التي تخرّج هذه النماذج الإرهابية وترسلها الى مختلف بقاع العالم؟!..

من أحب معرفة الجواب عليه متابعتنا غداً إن شاءالله تعالى.