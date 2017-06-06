أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي حسيني ان اصلاح وصيانة مفاعل اراك للمياه الثقيلة هي خطوة اولى لاعادة تصميم منشأة أراك .

وعلق نقوي حسيني على التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول النشاط النووي الايراني بالقول ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التزام ايران الكامل بتعهداتها في الاتفاق النووي.

واوضح ان تقريرالوكالة اشار الى ان ايران "لم تواصل بناء" مفاعلها للمياه الثقيلة في اراك واضاف ينبغي القول انه طبقا للاتفاق النووي فانه ينبغي ان يجري إعادة تصميم منشاة اراك من قبل احدى دول مجموعة 5+1.

وقال نقوي حسيني انه تم الاتفاق مع الصين بان تقوم بمهمة اعادة تصميم مفاعل اراك ونحن ننتظر ان يجري تنفيذ ذلك.

وافاد بانه يبدو ان احتفاظ ايران بمخزون من الماء الثقيل لمفاعل اراك يكشف عن بدء عملية اعادة تصميم المفاعل حيث يجري الاحتفاظ بهذا المخزون حتى ينتهي العمل باعادة تصميم المفاعل.

واشار الى عدم التزام الغرب الكامل بتنفيذ الاتفاق النووي وقال لقد شهدنا خلال العام الاول من الاتفاق النووي ان اميركا لم تلتزم بشكل كامل بتعهداتها في الاتفاق النووي وينبغي العمل على اعادة واشنطن الى مسار التطبيق الصحيح للاتفاق النووي .

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلنت في تقرير لها نشر الجمعة ان ايران تتقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الست في فيينا.