اعلن المدعي العام بمركز محافظة فارس ان حادث انفجار مركز التسوق (هابير ماركت) بمدينة شيراز مساء الجمعة الماضي لم يكن حادثاً امنياً.

وقال صالحي المدعي لمدينة شيراز في تصريح: بعد الاعلان عن وقوع هذا الحادث هرعت فرق الانقاذ والاغاثة الى مكان الحادث، ونقلت 36 من المصابين الى المستشفى، كما قامت باخلاء سكان الطوابق العليا لمركز التسوق عن طريق سطح المبنى وبواسطة سلالم سيارات المطافئ. واضاف صالحي: ان شخصين من المصابين مازالا يخضعان للعلاج لاصابتهما البالغة. وتابع المدعي لمدينة شيراز: اضافة الى تدمير مركز التسوق (هايبر ماركت) بشكل كامل فقد لحقت خسائر بعدة سيارات، وتضررت الطوابق العليا للمبنى.

وتابع قائلا: ان الطوابق العليا للمبنى سكنية، وان وقوع الانفجار أدى الى بث الذعر والهلع في نفوس سكان المبنى.

واشار صالحي الى انه بعد اجراء عمليات الاغاثة والانقاذ، تم البدء بالتحريات في اسباب وقوع الحادث، حيث حضر مساعد المدعي العام لمدينة شيراز برفقة القاضي الخفر، وتم اصدار الاوامر القضائية اللازمة لمتابعة الحادث.

واضاف: من المؤكد ان الحادث لم يكن حادثا امنيا، والتوقعات الاولية وتقرير دائرة المطافئ يشير الى ان سبب الحادث هو تخزين كميات كبيرة من المنظفات في مركز التسوق.

بدوره اعلن المدير العام لمنظمة الاطفاء وخدمات الامان والسلامة في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران بان السبب في الانفجار الذي وقع في السوق المركزي بالمدينة يعود الى انتشار الغاز وتدخل العنصري البشري.

وقال فرّخ زادة في تصريح له ، انه بناء على الظروف العملية وكذلك الاجراءات التقنية المنجزة فان السبب في الحادث يعود الى تصاعد الغاز الناجم من مواد سائلة قابلة للاشتعال وتلوث الاجواء بغازات سريعة الاشتعال وتدخل العنصر البشري.

واعتبر المدير العام لمنظمة الاطفاء وخدمات الامان والسلامة في شيراز، الكشف عن الافراد المقصرين في الحادث بأنه يقع على عاتق سلطات القضاء والامن الداخلي.