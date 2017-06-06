قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأحد، إن"الحرب ضد الفساد" التي أطلقها لن تتوقف وستستمر، مضيفا أن الحملة الأخيرة تلاقي تأييدا ودعما دوليين واسعين.

وقال الشاهد، في مقابلة مع صحيفة "الصباح" واسعة الانتشار في تونس، إن الحرب لن تكون انتقائية، وقد تشمل آخرين في الفترة المقبلة، مضيفا أنه"في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات، وتكشر عن أنيابها، وإما الفساد أو الدولة".

وأضاف "ما قمنا به ليس رجة إيجابية .. اُطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب .. هناك دعم دولي كبير جدا لسياسة مكافحة الفساد، وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء".

وذكر الشاهد أن الأموال التي تم مصادرتها من رجال الأعمال المعتقلين ستخصص لصندوق التنمية.

وفي نهاية الشهر الماضي اعتقلت تونس 8 من كبار رجال الأعمال ومهربين، تتهمهم بالفساد، وصادرت أملاكهم وحساباتهم البنكية، في خطوة غير مسبوقة منذ 2011.

ولاقت الحملة موجة تأييد ودعم كبير من التونسيين لرئيس الوزراء، وخرج مئات في مظاهرة دعم للشاهد. ومظاهرات التأييد نادرة الحدوث منذ ثورة 2011.