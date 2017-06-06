أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن القاهرة والرياض حريصتان على مواجهة "التطرف" و"الإرهاب" بكل أشكاله.

وأشار الجبير خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن التعاون بين مصر والسعودية قوي جدا وقائم، والبلدان يعملان على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.

يأتي ذلك بعد زوال الفتور نسبيا بين القاهرة والرياض، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السعودي عادل الجبير، وتناول الوزيران الأوضاع في الأراضي المحتلة والقضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وفي الأراضي الليبية إلى جانب كيفية تعزيز الأمور المرتبطة بالأمن القومي العربي، ‏الا ان القضية السورية ألقت بظلالها على مباحثات الطرفين.

وقال وزير الخارجية السعودي: ‏كلنا يريد أن تكون سوريا بلد تعيش فيه جميع الطوائف بمستواه ويكون بلدا خاليا من أي قوة أجنبية ونريد إعادة البناء في سوريا والأمان للشعب السوري الشقيق مع تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف واحد.

‏وأكد الوزير المصري من جانبه دور بلاده في دعم استقرار اليمن ووحدة أراضيه مثمناً جهود المبعوث الأممي.