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رقم الخبر: 195107 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: عربيات  
الجزائر تعتقل 3 "متورطين" في الهجوم على دورية عسكرية

الجزائر تعتقل 3 "متورطين" في الهجوم على دورية عسكرية

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، إن قوات الدرك اعتقلت ثلاثة اشخاص "اعترفوا" بوضع اللغم الذي استهدف دورية للجيش وأدى لمقتل جنديين وجرح أربعة آخرين، السبت، في بئر العاتر قرب الحدود التونسية.

وأوردت وزارة الدفاع، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أنه بعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني لبئر العاتر بولاية تبسة (600 كلم جنوب شرق الجزائر)، "تم توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية".

وأوضحت في بيان آخر أن "الإرهابيين الثلاثة اعترفوا بضلوعهم في وضع اللغم التقليدي (يدوي الصنع) الذي انفجر لدى مرور دورية عسكرية" ليل الجمعة والسبت.

ولم تشر وزارة الدفاع أي تفاصيل عن العملية التي استهدفت دورية للجيش، كما لم تذكر عدد الضحايا.

وتحدث مصدر أمني لوكالة فرنس برس، عن مقتل جنديين قتلا وجرح أربعة آخرين جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع لدى مرور دورية للجيش في الطريق الرابط بين نقرين وبئر العاتر.

 
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مصدر الخبر: الجزائر/وكالات
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