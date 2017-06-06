أكد النائب السابق عن كتلة "الوفاق" البحرينية المُعارضة علي الأسود أن "إيقاف السلطات لصحيفة الوسط يأتي بسبب تغطيتها لقضايا الرأي العام المحلية بجرأة ونشرها للبيانات الدولية الخاصة بالأحداث الدامية في البحرين".

وفي تغريدات له على "تويتر"، رأى الأسود أن "السلطة تتعامل مع الإعلام كتابع لمشاريعها وأي شيء يخالف ذلك يعتبر من أدوات الإساءة بحسب مقاييسها واصفاً ذلك بأحد أوجه الخلل".

واعتبر إغلاق "الوسط" جزءًا مما يسمى مشروع البندر الطائفي التابع للديوان الملكي والذي يستهدف الأغلبية السياسية في البلاد، وقال إن "التهديد مستمر لإغلاق صحيفة الوسط واعتبار ما تنشره من حقائق -بحسب الهامش المتاح- أنه يبث الفرقة بينما كتاب الصحف الصفراء يبثون السموم".

وأكد أن "كل المتابعين للصحيفة في الداخل والخارج يعرفون أنّها تواجه ضغوطاً مستمرة وأنّ التهديد بالتصفية يتعارض مع هامش الحرية".