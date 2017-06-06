دخل هجوم آل سعود على بلدة العوامية يومه السابع والعشرين، مع استمرار قصف الأحياء المحاصرة وترهيب الأهالي.

وفيما ركّزت القوات الأمنية قصفها على حيّ الديرة بشكل مكثّف ومتواصل الأحد، عمدت فرقها إلى استقدام حواجز إسمنتية جديدة ووضعها لإغلاق الشوارع الفرعية شمال العوامية.

واستهدفت القوات حي المسورة المحاصر بالأعيرة النارية الثقيلة والرصاص الحي الذي أطلق أيضًا على الأحياء المجاورة.

وعلى الرغم من حرمة شهر رمضان، لم تخفّف السلطات السعودية من حصارها على بلدة العوامية، بل شدّدت إجراءات التضييق على حركة الأهالي وأنشطتهم اليومية.

ووضعت القوات الأمنية حواجز إسمنتية جديدة لإغلاق الشوارع الفرعية شمال العوامية، في حين تواصل إغلاق جميع منافذ الطريق العام للبلدة بما يقيد تحركات المواطنين.

وفي شمال العوامية، سمع إطلاق رصاص كثيف، كما أطلقت القوات السعودية الرصاص قرب دوار الكرامة ما تسبب بإشعال سيارة أحد المواطنين.

وهاجمت قوات الأمن السعودية بعد ظهر الاحد منزل عائلة الغزوي شمال العوامية، فيما صاحب العملية إطلاق رصاص كثيف وعشوائي على المنازل المحيطة.