*القضاء على عدد من إرهابيي" داعش" بينهم مرتزقة سعوديون وكويتيون ومغاربة في دير الزور

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن ما تخلفه الضربات التي يشنها طيران "التحالف الدولي" غير الشرعي من ضحايا وخسائر مادية لا يقل نهائيا عن نتائج الجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الأبرياء من المدنيين السوريين، واستهدافها للبنى التحتية يكشف الأهداف الحقيقية له التي لا تنسجم اطلاقا مع محاربة الإرهاب.

وقالت الوزارة في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول ارتكاب طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي جريمة مروعة جديدة في مدينة الرقة يوم الجمعة الماضي،.إن "مقارنة عاجلة للخسائر البشرية والمادية التي سببتها الضربات التي شنها هذا "التحالف" لا تقل نهائيا عن نتائج الجرائم التي ارتكبها "داعش” بحق الأبرياء ناهيك عن استهدافها للبنى التحتية في سوريا".

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين أن "من يرد محاربة “داعش” لا يستهدف المدنيين والبنى التحتية ولا قوات الجيش السوري كما حدث في الهجوم على موقع للجيش في جبل الثردة بديرالزور و منطقة التنف الحدودية بين سورية والعراق".

وأكدت الوزارة إدانتها لما يقوم به هذا التحالف غير المشروع، مطالبة الدول الأعضاء في هذا "التحالف" بالتوقف عن انتهاك القانون الدولي ووقف الاعتداءات التي يقوم بها على سيادة واستقلال سوريا.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها على أن المجازر المستمرة من طائرات هذا التحالف لم تعد أمرا يمكن السكوت عنه لأنها تتناقض مع ادعاءاته حول احترامها للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت قوات “التحالف الدولي” غير الشرعي ارتكبت جريمة مروعة جديدة في مدينة الرقة مساء الجمعة الماضي حيث قامت طائراته بقصف مبنى الجميلي المؤلف من ستة طوابق ما تسبب باستشهاد أكثر من 43 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة آخرين بجروح ووقوع دمار كبير في المبنى.

ميدانياً طرق الجيش السوري أبواب حدود محافظة الرقة، باستعادة بلدة مسكنة ذات الموقع الاستراتيجي في ريف حلب الشرقي، حيث هو إنجاز ميداني لهُ أهميته ووقعهُ الكبير على مجريات المعارك في تلك الجبهة، فقد أنهى الجيشُ بذلك وجود تنظيم "داعش" الإرهابي بكامل ريف حلب الشرقي، مُؤَسّساً بذلك الموقع الاستراتيجي قاعدةً لتوسيع نطاق هجماته المقبلة على كُل مناطق التنظيم.

وقال مصدر سوري أنّ "الجيش السوري وحلفاؤه استعادوا مساء الأحد بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي، ووصلت قواتهما لقرية دبسي فرج الواقعة على بُعد أقل من كيلومتر واحد عن حدود محافظة الرقة الإدارية".

وأضاف المصدر أنّ "بلدة مسكنة ستكون قاعدة انطلاق هجمات الجيش القادمة، التي تهدف لعملية ربط بري بين ثلاث محافظات سورية"، حيث ستسعى قوات الجيش وفق تأكيده لفتح طريق الرقة – السلمية – حلب عبر مدينة الطبقة، الأمر الذي سيُمكّنُ الجيش من إعادة ربط المنطقة الشرقية بباقي المحافظات عبر هذه الطرق البرية، مضيفاً بأنّ "استعادة مسكنة قد أمّنت طريق أثريا – خناصر بالكامل من أية أعمال إرهابية بعد أن كان الطريق المُشكّل لشريان حياة حلب يتعرض لهجمات متتالية بين الحين والآخر من إرهابيي التنظيم".

ومازالت هناك بعض التحركات لمسلحي التنظيم في بعض قرى ريف حلب الجنوبي الشرقي، الأمر الذي سيدفع الجيش بدايةً إلى الاتجاه نحو محاور تمركُز المسلحين في تلك المنطقة التي تُشكّل امتداداً جغرافياً للبادية السورية، وتربط ريف حلب الشرقي بريف حماة، وأكد المصدر أنّ "الجيش سيطلق أولاً عمليات هادفة لإمساك المنطقة الممتدة من مسكنة إلى خناصر، ثم العقيربات في ريف حماه الشمالي، ماسيُعزّزُ حماية الخاصرة الشرقية لمدينة السلمية التي أطلق الجيش معركةً ضد التنظيم الإرهابي في ريفها الشرقي، في سياق متكامل مع عمليات ريف حلب".

كما خاضت وحدات من الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي خلال ليلة الاحد اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدات من الجيش اشتبكت لليوم الثالث على التوالي مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” في منطقة البانوراما ومحيط الفوج 137 والمقابر وكان أعنفها على تلتي السيرياتيل وأم عبود جنوب مدينة دير الزور.

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات تزامنت مع غارات مكثفة للطيران الحربي وقصف مدفعي على تحصينات ومحاور إمداد التنظيم التكفيري في البغيلية ووادي ثردة ومحيط تلة الصنوف ومفرق التيم وكوع الميادين ومزارع البانوراما والمكبات وتلة الرصاد ومحطات وقود الشام والعظم والإيمان ومدرسة التيم والمعهد التقاني.

وبين المراسل أن العمليات أسفرت عن إسقاط طائرة مسيرة للتنظيم التكفيري في منطقة البانوراما ومقتل عدد من الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم من بينهم الكويتيان “أبو القاسم المطيري” و”أبو محمد الأحمدي” والإرهابي السعودي “أبو خديجة الجزراوي” والمغربي “أبو عثمان”.

وقضت وحدات من الجيش أمس الأول على أكثر من 70 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمرت لهم 4 عربات مزودة برشاشات ومدافع ودبابة وعربة نقل شاحنة في تلة علوش ومفرق الثردة والمكبات ومنطقة البانوراما والتلال المحيطة وطريق تدمر وحى الرشدية وقريتي الجنينة وعياش.