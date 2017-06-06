أصيب عدة فلسطينيين من عائلة واحدة في مخيم الجلزون شمال رام الله، الإثنين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الصهيوني باتجاه منزلهم خلال اقتحامها المخيم.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" ذكرت مصادر محلية بأن المواطنين الذين أصيبوا بالاختناق هم من عائلة الحافي، ونقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من منزله خلال اقتحام المخيم فجرا.

وفي سياق منفصل أصيب شاب فلسطيني، ليلة الاحد، بجروح ورضوض إثر تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن الشاب المصاب يبلغ من العمر (22عامًا)، وهو من قرية النبي صالح وأصيب إثر تعرضه لاعتداء من قبل قوات الاحتلال على مدخل القرية.

وأشارت إلى أنه جرى نقله إلى مستشفى "بيلنسون" في أراضي الـ 48 للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

من جانب آخر شنت قوات الاحتلال الصهيوني، ليلة الاحد وفجر الاثنين، حملة دهم واعتقال في مناطق عديدة من الضفة والقدس المحتلتين.

وأفادت وكالة " فلسطين الآن" نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من مدن القدس والخليل وبيت لحم، وداهمت مدن نابلس وقلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس ونصبت كمائن في محيط الطريق التفافي جنوب البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وتمركزت على بوابة المدخل الرئيسي للبلدة بالإضافة إلى تعزيز المراقبة على طول الطريق التفافي المحاذي للبلدة.

وداهمت قوات الاحتلال خربة يانون التابعة لبلدة عقربا شرق نابلس برفقة خبير آثار صهيوني، حيث جرى اقتحام لمعظم منازل المواطنين القديمة في الخربة فيما حاولوا اقتحام المسجد القديم لكنهم منعوا من قبل المصلين المتواجدين داخله.

هذا واستهدفت زوارق الاحتلال الصهيوني، صباح الأحد، بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل أكثر من منطقة في قطاع غزة، فيما توغلت جرافات "إسرائيلية" لمسافة محدودة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" ذكرت مصادر محلية، أن عدة جرافات عسكرية للاحتلال توغلت، لمسافة داخل حدود القطاع شرقي بلدة خزاعة، حيث انطلقت من بوابة موقع "أبو ريدة"، وباشرت بأعمال تجريف.

وفي غضون ذلك اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة" تحت حماية أمنية من قبل شرطة العدو الصهيوني.

وأفادت وكالة "قدس برس" بأن عناصر من شرطة الاحتلال أمّنت الحماية لاقتحام 90 مستوطنًا، من بينهم 15 من فئة الطلاب، خلال فترة الاقتحامات الصباحية والتي تستمر لأربع ساعات.

وأضافت أن المستوطنين تلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسهم التلمودية قرب "باب الرحمة".

يُشار إلى أن الاقتحامات تبدأ من "باب المغاربة" وتنتهي بعد جولة في باحات المسجد من "باب السلسلة"، كما أن الاقتحامات تتم بشكل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت.