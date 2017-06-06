الحوثي يؤكد أن الهدف الأول الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية

أعرب قائد حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن تقديره للاستجابة الواسعة والسريعة لدعوة اجتماع حكماء وعقلاء اليمن في العاشر من شهر رمضان الجاري تحت عنوان الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

وفي كلمة له مساء الأحد، أضاف الحوثي "هذا الهدف نعتبره هدفاً مشروعاً وهدفاً مقدساً وهدفاً مهماً يعنينا كشعب يمني حتى نتصدى لهذا العدوان الجائر، وبالتالي كنا نتوقع التفاعل الإيجابي الذي لمسناه ونشكره ونقدره من كل القوى والمكونات في الجبهة الداخلية".

ولفت السيد الحوثي إلى أن "البعض ما كان له أي موقف، وفي نفس الوقت محرج من أن يكون له موقف صريح وواضح لتأييد العدوان، ولكن يؤيد العدوان ويقف مع العدوان بطريقة مختلفة"، وأكد قائلاً "إن لم يكن موقفنا واضحاً في التصدي لهذا العدوان فمن الذي يتصدى لهذا العدوان، نحن في طليعة هذا الشعب ومن أبناء هذا الشعب ونحن نتحرك في التصدي لهذا العدوان، لا نمانع نهائياً من النقاش في أي قضايا أو أي مواضيع أو فتح أي ملفات لمعالجة الوضع الداخلي أو المشاكل الداخلية".

واذ شدد على أن "أهم عامل في فشل قوى العدوان هو تماسك الجبهة الداخلية"، أوضح السيد الحوثي أن "أي مشاكل داخلية يرغب أي مكون في أن تفتح فلتفتح في جو مسؤول، أي قضايا يرغب أي طرف أن تناقش.. تناقش، في جو مسؤول، في جو أخوي في جو يحرص على أن يصل إلى نتيجة واقعية وفعلية وعملية".

ميدانياً أكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت"، الأحد، أن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة ميدي الحدودية تمكنت من قتل وجرح أكثر من 380 ضابطا وجنديا سودانيا حاولوا التقدم من الداخل السعودي باتجاه الأراضي اليمنية خلال شهر مايو المنصرم.

وأوضح المصدر أن 136 ضابطا وجنديا سودانيا قد قتلوا في صحراء ميدي فيما بلغ عدد الجرحى 244 كما تم تدمير وإعطاب عشرات الآليات العسكرية التابعة لهم.

وتمكنت دفاعات الجيش واللجان الشعبية من إسقاط 3 طائرات استطلاع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في صحراء ميدي في الشهر ذاته.

وكانت عدسة المسيرة قد وثقت في الـ 22 من شهر مايو الماضي مشاهد لجثث عدد من الجنود السودانيين ملاقاة في صحراء ميدي وتدمير آليات عسكرية لهم بعد كسر محاولة تقدم داخل الأراضي اليمنية.

جدير ذكره إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر عدة زحوف للعدوان السعودي الأمريكي خلال شهر مايو بغطاء جوي مكثف وقصف البارجات شمال صحراء ميدي، ولم يتمكن العدوان من تحقيق أي نتائج على الأرض.

يشار إلى أن العدوان السعودي الأمريكي استقدم آلاف الجنود السودانيين وزج بهم في جبهات القتال سواء في جبهة ميدي شمال اليمن أو في جبهة المخا جنوب غرب البلاد.

كما أعطبت نيران الجيش واللجان الشعبية ليل الأحد-الاثنين آلية عسكرية سعودية في منفذ علب فيما حققت المدفعية إصابات مباشرة باستهدافها تجمعات للجيش السعودي وآلياته في عدد من المواقع بجبهتي جيزان وعسير الحدوديتين.

وأوضح مصدر عسكري أن نيران الجيش واللجان الشعبية أعطبت آلية عسكرية سعودية في منفذ علب أثناء محاولة سحبها بعد تركها في زحف سابق بجبهة عسير.

وأضاف أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعا لآليات الجيش السعودي في قرية أم التراب وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

وأوضح المصدر بأن المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الخوبه بعدد من قذائف الهاون محققة إصابات مباشرة.

وكان الجيش واللجان قد دمرا في وقت سابق معدل 50 تابع للجيش السعودي ومصرع طاقمه في قصف مدفعي استهدف منطقة الغاوية بجيزان.

من جهة اخرى أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية أمس الاول، 3 صواريخ من نوع زلزال2 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على أطراف نهم.

وأكد مصدر عسكري أن "وحدة الإسناد الصاروخي في الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي أسفل فرضة نهم بثلاثة صواريخ "زلزال2" محققة إصابات مباشر".

كما قتل عدد من الجنود السعوديين في قصف مدفعي مكثف للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف مواقعهم في نجران، حيث استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية بقذائف المدفعية موقع رقابة السديس العسكري ما أدى الى سقوط قتلى في صفوف الجنود السعوديين.

بدورها أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، أمس الاول، طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي غرب محافظة تعز، في وقت كثفت مدفعيتها من وتيرة استهدافها لمواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان، الأمر الذي دفع بمروحيات الجيش السعودي الى إطلاق قنابل ضوئية على طول الشريط الحدودي.