* داعش يعدم عائلات أثناء محاولتها الهرب منه في الزنجيلي * قطعات الحشد الشعبي تكرس وجودها قرب الحدود السورية * احباط هجومين لداعش في ديالى وبمنفذ حدودي مع سوريا * قطر تؤكد حرصها على إقامة علاقات مميزة مع العراق

نافع الكعبي - تقدمت القوات العراقية من كل الاتجاهات باتجاه المدينة القديمة الوكر الأخير لـ"داعش" في أيمن الموصل، في مسعى لتضييق الخناق عليه، وذلك في الوقت الذي تحصن فيه الإرهابيون في مسجد الموصل المعروف بالجامع الكبير، أو النوري، استعداداً للمواجهة الحاسمة، فيما أعلنت قوات الحشد الشعبي سيطرتها على بلدة البعاج، حيث «قصر الخلافة» في البادية والجزيرة، والممر الرئيسي لداعش بين العراق وسورية، مكرسة وجودها عند الحدود بين البلدين، يأتي ذلك في وقت أكد فيه العبادي، ان" القوات الامنية قضت على الارهاب عسكريا، مشيراً الى ان الحكومة لا تريد لهذه القوات القتال خارج الحدود.

وأعلن المتحدث باسم متطوعي نينوى، محمود السورجي، في تصريح خاص لمراسلة وكالة "سبوتنيك" الروسية في العراق، الاثنين 5 حزيران/يونيو، عن آخر التطورات العسكرية في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي الذي طبق خطة دامية، في معقله الأخير في أيمن الموصل.

وأفاد السورجي بأن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من السيطرة على 80% من حي الزنجيلي في المدينة القديمة غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، بتكبد تنظيم "داعش" خسائر فادحة.

وألمح السورجي إلى أن القوات تتقدم بحذر في عمليات تحرير حيي الزنجيلي والشفاء، وهما آخر معقلين لتنظيم "داعش" بعد المدينة القديمة، في الساحل الأيمن للموصل مركز محافظة نينوى شمال بغداد، لأن التنظيم الإرهابي فخخ كل السيارات المدنية، وعمل جدارا فيها، وقطع كل الشوارع لمنع دخول القوات وهرب العائلات من سطوته.

ويقول السورجي: إن الأهالي في أزمة كبيرة، لأن الإمدادات الغذائية نفدت، وبالتالي حاولوا أن يخرجوا من منازلهم نحو القوات عند اقترابها لتحرير الزنجيلي، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي استخدم المدنيين كدروع بشرية لذلك تقدمت القوات بحذر".

وأضاف السورجي: إن تقدم القوات تم بعملية مدروسة جداً وحذرة، في المقابل أقدم تنظيم "داعش" على إعدام العائلات بأكملها أثناء محاولتها الهرب منه في الزنجيلي الذي نأمل أن يستكمل تحريره من الدواعش بالكامل، اليوم وغدا.

وأكمل السورجي أن تنظيم "داعش" الإرهابي نفذ عمليات إعدام بأعداد كثيرة من العائلات وأكثر من 50 شخصا قتلوا أثناء محاولتهم الهرب، وجرح الكثيرين برصاص القناصة الدواعش.

وأشار السورجي إلى أن كل المستشفيات في المدينة وخارجها امتلأت بالمدنيين الجرحى الذين أصيبوا برصاص تنظيم "داعش" ومفخخاته، عند هروبهم منه باتجاه القوات العراقية المتقدمة لتحريرهم والأرض من قبضة التنظيم الإرهابي.

وأعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق جودت، الاثنين، أن قوات الشرطة الاتحادية وبإسناد من القوات الجوية تهاجم دفاعات تنظيم "داعش" الإرهابي في جنوب مدينـــة الموصل القديمة، وتحاصر عناصر التنظيم في باب الجديد وتوقع عددا من القتلى في صفوفه.

وقال جودت في بيان: قوات الشرطة الاتحادية وبإسناد الطيران المسير تهاجم دفاعات داعش جنوب المدينة القديمة وتحاصر عناصر التنظيم في باب الجديد وتقتل7 منهم في الهجوم".

ويتحصن الدواعش في مسجد الموصل المعروف بالجامع الكبير، أو النوري، استعداداً للمواجهة الحاسمة.

وغالبا ً ما يقدم تنظيم "داعش" الإرهابي على خططه الدامية في قتل المدنيين المرتهنين كدروع بشرية لديه، بقتلهم وإعدامهم ميدانياً في كل منطقة يشعر أنه خسر سيطرتها وبطشه فيها أمام تقدم القوات العراقية التي استطاعت أن تحرر محافظة منه خلال العامين الماضيين، وتستكمل عملياتها باقتلاع الدواعش من آخر أوكارهم في الموصل، والأنبار، شمال وغرب البلاد.

* مكافحة الإرهاب: داعش انتهى عسكرياً في الموصل

وفي الأثناء، أكد القائد في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، «قتل 120 إرهابياً في عملية تطهير حي الصحة»، وأعلن قائد «عمليات نينوى» اللواء الركن نجم الجبوري أن «داعش انتهى عسكرياً في الموصل ولم يعد يسيطر سوى على 6 في المئة من ساحلها الأيمن».

ونفت قيادة العمليات المشتركة في بيان «ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار غير دقيقة عن استخدام الفوسفور في المعركة»، وأكدت: خروج عدد كبير من المواطنين باتجاه قواتنا لحمايتها من قناصي داعش المنتشرين في المستشفى وتمت الاستعانة بالتحالف الدولي لتوجيه ضربات دخان كغطاء يحجب الرؤية عن القناصين لمنح المدنيين فرصة للخروج الآمن، وتم ذلك بنجاح»، وأضافت أن «هذه الضربات الدخانية سبق استخدامها في المعركة للهدف ذاته».

* العثور على سجن لـ"داعش" بحي ايمن الموصل

في غضون ذلك، اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن العثور على سجن لـ"داعش" بحي 17 تموز في ايمن الموصل، مبينة ان بداخله غرفة للتعذيب ورفات ثلاث جثث.

وقال الرائد شاكر جودت: إن قواتنا عثرت على سجن لتنظيم داعش في حي 17 تموز المحرر شمال الموصل"، مشيرة الى انه "يضم بداخله غرف للتعذيب ورفات لثلاثة جثث تعود لرجلين وامرأة، قتلوا بطريقة وحشية قبل احراق السجن من قبل الارهابيين".

وأفاد مصدر محلي في نينوى، السبت، بأن القوات الأمنية عثرت على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من الانبار في الساحل الأيمن للموصل، فيما اشار الى انه تم الإفراج عن جميع المحتجزين.

* الحشد الشعبي يكرس وجوده قرب الحدود السورية

وفي سياق موازٍ، أعلنت قوات الحشد الشعبي سيطرتها على بلدة البعاج، حيث «قصر الخلافة» في البادية والجزيرة، والممر الرئيسي لـ «داعش» بين العراق وسورية، مكرسة وجودها عند الحدود بين البلدين، كما أن قضاء البعاج كان معقلاً دائماً للتنظيم ومنطلقاً لهجومه على الموصل عام 2014، ويعتقد أن زعيمه أبو بكر البغدادي يتنقل بين القرى المتفرقة في الصحراء المحيطة به.

وأكد نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، أن «عملية تحرير ثاني أكبر قضاء في العراق نوعية، ولم تستغرق سوى ساعات، إذ اقتحمت قواتنا مركز البعاج من ثلاثة محاور، مكبدة داعش خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».

* العامري: مستمرون بتطهير الحدود حتى معبر الوليد

من جانبه، أعلن القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري، أن قوات الحشد مستمرة في تطهير الحدود العراقية السورية بشكل كامل حتى معبر الوليد بمحافظة الانبار، مشددا أن عمليات التحرير "خيار عراقي وبامتياز" لايتدخل احد به.

وبشأن التنسيق مع الجانب السوري، أوضح العامري أن "تنسق مع كل من يقاتل الارهاب ويتواجد في الحدود السورية".

وعن الضربة الامريكية التي استهدفت في التاسع عشر من ايار الماضي، رتلا تابعا الى الحشد الشعبي، اعتبر العامري أن "هذا القصف بيّن الموقف الامريكي الحقيقي الذي يبين انهم داعمين لللارهاب وداعش".

وشدد العامري بالقول "لن نسمح لأحد بالتدخل في الشأن العراقي"، لافتا الى أن "تحرير الارض العراقية خيار عراقي وبامتياز".

* كتائب الامام علي (ع) تصدر بيانا بشأن "ابو عزرائيل"

أصدرت كتائب الإمام علي، إحدى فصائل الحشد الشعبي، الأحد، بيانا بشأن أحد مقاتليها الملقب بـ"أبو عزرائيل" على خلفية مقطع فيديو انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن "عملا شنيعا"، وفيما أعلنت براءتها من "هكذا أفعال لا تمثل إلا ردة فعل صاحبها"، توعدت بمعاقبة منفذيها.

وقالت الأمانة العامة للكتائب في بيان بشأن "أبو عزرائيل": انتشر في الآونة الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منسوب لأحد أفراد كتائب الإمام علي (عليه السلام)، بعمل شنيع لا يمت إلى الإسلام والإنسانية ولا إلى مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) بصِلة، والتي هي مدرسة الخُلق والرحمة والتسامح والشجاعة، ومدرسة القرآن الكريم، لا مدرسة يزيد التي ينتمي لها داعش، مدرسة القتل والبطش وقطع الرؤوس والأعضاء والمثلة".

وأضافت "ونحن إذ نستنكر هذا الفعل المشين، ونعلن براءتنا من هكذا أفعال، لا تمثل إلا ردّةَ فعل صاحبها فحسب، سنقومُ بمعاقبة القائمينَ بمثل هذه الأفعال عقاباً رادعاً"، لافتة إلى أن "هذا الفعل المشين، يُسيءُ إلى تشكيلنا ودماء الشهداء وإلى مؤسسة الحشد المقدّسة التي ننتمي إليها".

* العبادي: لا نريد لقواتنا المشاركة بالقتال خارج الحدود

من جانبه، اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان القوات الامنية قضت على الارهاب عسكريا، فيما اشار الى ان الحكومة لا تريد لهذه القوات القتال خارج الحدود.

وقال مكتب العبادي في بيان: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى بمجموعة من رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني وشخصيات دينية اخرى"، مبينا انه "بارك حلول شهر رمضان الذي تتعزز من خلاله الوحدة بعد ان قطع العراقيون شوطا كبيرا من الانتصارات وهم على أبواب النصر النهائي".

وأكد العبادي خلال البيان، أن "العراقيين توحدوا في محاربة الارهاب ونجحوا"، معربا عن امله ان "تستمر وحدتنا للحفاظ على ما تحقق، والسير لما فيه خير للبلد والمواطنين".

واكد العبادي ان "العراق حريص على التعاون مع الآخرين من اجل محاربة الارهاب"، موضحا "اننا قضينا على الارهاب عسكريا، ويبقى التحدي الامني والفكري والعملي الواقعي".

وكان العبادي، بحث الأحد، مع مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور البارزاني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين التنسيق بين مختلف القطعات لتحرير الموصل، فيما أكد المجتمعون أن التعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة سيكون انطلاقة لعلاقة أكثر تفاهما بين المركز والإقليم مستقبلا.

* احباط هجوم انتحاري على منفذ حدودي مع سوريا

الى ذلك، اعلن آمر فوج صقور الصحراء التابع لمقاتلي العشائر بالأنبار الشيخ شاكر ابو ريشة، الاثنين، عن احباط هجوم انتحاري لـ"داعش" على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.

وقال الريشاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن تنظيم داعش شن هجوما انتحاريا على منفذ الوليد الحدود مع سوريا في ناحية الوليد التابعة لقضاء الرطبة، غربي محافظة الأنبار"، مبينا أن "الهجوم نفذ بسيارتين مفخختين".

وأضاف الريشاوي: إن طيران التحالف الدولي تمكن من احباط الهجوم وتدمير المفخختين قبل اقترابهما من المنفذ"، مشيرا الى أن "الهجوم كان قادما من الصحراء الشرقية لمنفذ الوليد بالأنبار".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية قتل عدد كبير من انتحاريي «داعش» بضربة جوية في الأنبار، فيما قتل عدد من عناصر التنظيم و«الحشد العشائري» في اشتباكات جنوب تكريت، مركز محافظة صلاح الدين. وأوضحت الوزارة في بيان أن قيادة القوة الجوية «استناداً إلى معلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذت غارة وقتلت مجموعة كبيرة من الانتحاريين في القائم، كانوا يرومون الهجوم على مناطق الرمادي وهيت وكبيسة في الأنبار».

* إحباط هجوم لداعش في حمرين بديالى

أعلن زعيم قبيلة زركوش في ديالى عبد الصمد الزركوشي، الاثنين، عن إحباط هجوم لـ"داعش" على إحدى قرى القبيلة، داعيا الى اتخاذ ما يلزم لمواجهة التنظيم وإنهاء جيوبه في حمرين.

وقال الزركوشي في حديث صحافي: إن تنظيم داعش شن هجوما على بعض نقاط المرابطة الأمنية في محيط إحدى قرى زركوش من جهة بحيرة حمرين، (55 كم شمال شرقي بعقوبة)"، مؤكدا أن "أبناء القبيلة حملوا السلاح وساندوا الأجهزة الأمنية".

وأضاف الزركوشي: إن داعش حاول لأكثر من ساعة التقرب من نقاط المرابطة لكن كثافة النيران والانتشار الواسع لمقاتلي القبيلة أسهم في إحباط هجومه ودفعه للهروب"، مبينا أن "التنظيم عمد الى قصف القرى بأربع قذائف هاون ولم تسفر عن أية إصابات".

* طائرات حربية تركية تهاجم مواقع الـPKK شمال أربيل

أفاد شهود عيان، بأن طائرات حربية تركية هاجمت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK) في ناحية سيدكان شمال محافظة أربيل ضمن المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

وقال أحد الشهود ويدعى سامي طاهر في حديث صحافي: إن طائرات حربية تركية شنت، هجوما عنيفا على مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني"، مبينا أن "الهجوم استهدف مناطق ليلكان وبلسنان وكورشير في ناحية سيدكان الحدودية التابعة لمحافظة أربيل والواقعة في المثلث الحدود العراقي التركي الإيراني".

* قطر تؤكد حرصها على إقامة علاقات مميزة مع العراق

سياسياً، بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الذي يزور دولة قطر حاليا، مع امير قطر تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية، فيما أكد أمير قطر حرصه على اقامة علاقات مميزة مع العراق.

وقال مكتب الجبوري في بيان: إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى، يوم الاحد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في العاصمة القطرية الدوحة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الاوضاع في المنطقة العربية والاقليمية، وسبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والازمات وانهاء المشاكل والخلافات".

واكد الجبوري، بحسب البيان، ان "العراق مهتم بتوسيع آفاق التعاون مع محيطه العربي ويسعى الى تحقيق التواصل الدائم والمثمر مع اشقائه خصوصا وانه اقترب من انهاء وجود داعش الارهابي على ارضه"، مشيرا الى ان "المرحلة المقبلة ستتيح الكثير من فرص الاستقرار والتعاون في كافة المجالات".

من جانبه اكد امير قطر، وفق البيان، على "اهمية العراق في المنطقة وضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، مشيرا الى ان "قطر تحرص على اقامة علاقات مميزة بينها وبين العراق".

وفي بيان اخر صدر عن مكتب الجبوري، جاء فيه أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى، يوم الاحد، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق التعاون الثنائي بين العراق ودولة قطر واهمية استثمار الفرص من اجل تحقيق المصالح الثنائية".

وكان الجبوري قد وصل يوم الاحد، (4 حزيران 2017)، الى قطر على رأس وفد نيابي بينهم النائب طلال الزوبعي.