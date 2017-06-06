أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، الهجمات الارهابية التي طالت لندن مساء السبت، معتبرا تصاعد الهجمات الارهابية العشوائية والمتسلسلة في مختلف مناطق العالم مؤشر تحذير للمجتمع العالمي.

وقال قاسمي في تصريح له الاحد: انه وبغية توفير الامن لشعوب العالم أمام الارهاب الراهن المنفلت والبشع ينبغي على بعض الحكومات التخلي عن الغفلة أو التغافل وان تتخلى عن مصالحها قصيرة الامد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية على الظاهر من اجل امن الشعوب والامن العام في العالم وان تتصدى للمصادر والمنابع الاساسية المالية والفكرية الراعية للعنف والتطرف من اجل اجتثاث جذور الارهاب؛ منابع وجذور مكشوفة وواضحة للجميع لماذا وكيف واين هي؟.

واضاف المتحدث باسم الخارجية: إن ما تؤكد عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية دوما فيما يتعلق بجذور الارهاب والتطرف، ليس توصية أو موقف سياسي صرف، بل (اجبار) و(ضرورة) حيوية وفورية لتوفير الامن العام في العالم.

وقال: بطبيعة الحال فان اولئك الذين قصروا في معرفته (الارهاب) والتصدي له بسبب خطأ استراتيجي أو مصالح آنية ولا ولم يريدوا لاي سبب كان النظر في ذلك، فان المطلب الشعبي العام في هذه الاوضاع المستجدة والمتصاعدة لهذه الجرائم الرهيبة والمجازر المرتكبة في جميع مناطق العالم، يمكنه ويجب ان يوصل اولئك لمثل هذا الوعي والاهتمام.

واكد قاسمي مجددا بان الارهاب بجميع اشكاله وأبعاده وبأي هدف أو دافع كان، مرفوض ومدان واضاف: نحن نعتبر ان الطريق الوحيد لنجاة العالم من هذه الظاهرة السلبية المقيتة هو الانضمام الصادق والمسؤول ومن دون معايير مزدوجة من جانب جميع الدول لإيجاد موجة عالمية ضد العنف والتطرف.

هذا وأعلن تنظيم (داعش)، الإرهابي، مسؤوليته عن الهجمات التي ضربت العاصمة البريطانية ليلة السبت، وقال (داعش)، عبر وسائل إعلام تابعة له، إن (مفرزة) من التنظيم (نفذت هجمات لندن يوم أمس).

وكان وقع هجوم جديد مساء السبت وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث قام ثلاثة مهاجمين على متن شاحنة صغيرة بدهس حشد على جسر لندن بريدج، ثم هاجموا مارة بسكين مسببين سقوط سبعة قتلى، قبل أن تقتلهم الشرطة.

وأصيب حوالي 50 شخصا بجروح ونقلوا الى خمسة مستشفيات في العاصمة البريطانية، كما ذكرت ادارة الاسعاف.

وقالت الشرطة: انها تصف هذه الهجمات على انها (اعتداءات ارهابية).

وهو ثالث هجوم تشهده بريطانيا في اقل من ثلاثة أشهر، ويأتي هذا الهجوم، قبل خمسة ايام فقط من الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة.

كما أعلنت الشرطة عن زيادة عديد افرادها في لندن في الايام المقبلة، بينما ستشهد بريطانيا في الثامن من حزيران/يونيو انتخابات تشريعية. وذكرت مصادر رسمية ان جسر لندن بريدج سيبقى مغلقا ليلا بينما تم تطويق ثلاثة مستشفيات في وسط لندن.

من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي: إن الهجوم (عمل إرهابي محتمل)، وأضافت في بيان لها: بعد متابعة تقارير الشرطة والمسؤولين الأمنيين، استطيع أن أؤكد أن التعامل مع الأحداث المروعة في لندن يجري على أنها عمل أرهابي محتمل.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوعين على هجوم انتحاري قتل 22 شخصا في مانشستر بشمال انجلترا، والذي كان الأعنف في بريطانيا منذ يوليو/تموز 2005، عندما قتل 4 إرهابيين 52 شخصا بهجمات انتحارية منسقة على شبكة النقل في لندن.