قال الباحث الايراني حسين موسويان ان خطة العمل المشترك الشاملة تتعدي اي اتفاق عادي بين ايران مع القوى العالمية من حيث ان اكثر من 200 عالم نووي عالمي خصصوا 18 شهرا لابداع مثل هذه الوثيقة التي تعد الوثيقة النووية الاولي التي تم تدوينها للحيلولة دون وقوع اي انحراف في البرنامج النووي السلمي.

واضاف موسويان في ملتقى دبلوماسية العلم الذي عقد برئاسة الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي رومانو برودي في مدينة بلونيا الايطالية، اضاف فيما اذا وافقت دول الشرق الاوسط على ما جاء في هذا الانجاز العلمي الكبير من مبادئ لصار بالامكان بلوغ شرق اوسط عار من الاسلحة النووية.

وشدد بالقول ان خطة العمل المشترك الشاملة يمكنها ان تكسر الحاجز الذي يقف امام تحقيق شرق اوسط منزوع من اسلحة الدمار الشامل.

واوضح استاذ جامعة برينستون الامريكية ان اكثر من 40 عاما والدبلوماسية العالمية لم تقدر على التوصل الى مشروع لشرق اوسط منزوع من اسلحة الدمار الشامل لكن خطة العمل المشترك الشاملة بامكانها ان تكسر هذا الحاجز وتحقق هذا الهدف.

وقال ان ترامب يحاول من خلال ثالوث اسرائيل - السعودية -امريكا تأزيم الوضع بين السعودية وايران وان هذا الثالوث يحاول من خلال فرض عقوبات جديدة تأتي تحت مسميات حقوق الانسان والارهاب، الاخلال بمصالح ايران الاقتصادية في اطار الاتفاق النووي.

وشدد بالقول ان تعاون هذا الثالوث ضد ايران ستكون له تداعيات تتجاوز الموضوع النووي ونظرا الى سياسات نتنياهو فليس هناك اي امل على مشروع مايسمى بالسلام مع الفلسطينيين كما ان استفحال الوضع بين السعودية وايران من شانه ان يؤدي الى استفحال الخلافات بين العالمين السني والشيعي و يفاقم الازمات الاقليمية.

واكد موسويان ان الامن المستدام في منطقة الخليج الفارسي لايمكن ان يتحقق الا من خلال اعتماد آلية جديدة للتعاون الامني بين دول المنطقة نفسها قائلا ان ايطاليا واوروبا قاطبة يمكنها ان تلعب دورا بناء في هذا المجال.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الايطالي بائولو جنتليوني بمقترحات موسويان وقال ان ايطاليا يمكنها ان تلعب دورا هاما في تعزيز التعاون المتعدد الابعاد.