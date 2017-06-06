قدمت لجنة الامام الخميني(رض) للاغاثة مساعدات عينية للمئات من المرابطين على حدود قطاع غزة.

وقال وائل كراز منسق مشروع توزيع المساعدات ان المساعدات تأتي في ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران للتأكيد على الدور الايراني الداعم لفلسطين في كل المجالات.

واضاف سنهتم بالمجاهدين المرابطين على الحدود الشرقية خاصة لما لهم من دور بارز في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأشار كراز الى ان اللجنة قررت تقديم سبعة الاف وخمسمائة وجبة غذائية طوال شهر رمضان تشمل جميع الفئات.

من جهته وجه ابو محمد الناطق باسم كتائب المجاهدين الشكر للجمهورية الاسلامية في ايران قيادة وشعبا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني سواء في المجال السياسي او العسكري واضاف :ونعد بمواصلة التمسك بخيار المقاومة والجهاد.