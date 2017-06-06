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رقم الخبر: 195091 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: محليات  
لجنة الامام الخميني للاغاثة تقدم مساعداتها للمرابطين على حدود غزة

لجنة الامام الخميني للاغاثة تقدم مساعداتها للمرابطين على حدود غزة

قدمت لجنة الامام الخميني(رض) للاغاثة مساعدات عينية للمئات من المرابطين على حدود قطاع غزة.
وقال وائل كراز منسق مشروع توزيع المساعدات ان المساعدات تأتي في ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران للتأكيد على الدور الايراني الداعم لفلسطين في كل المجالات.
واضاف سنهتم بالمجاهدين المرابطين على الحدود الشرقية خاصة لما لهم من دور بارز في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وأشار كراز الى ان اللجنة قررت تقديم سبعة الاف وخمسمائة وجبة غذائية طوال شهر رمضان تشمل جميع الفئات.
من جهته وجه ابو محمد الناطق باسم كتائب المجاهدين الشكر للجمهورية الاسلامية في ايران قيادة وشعبا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني سواء في المجال السياسي او العسكري واضاف :ونعد بمواصلة التمسك بخيار المقاومة والجهاد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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