أقيمت مراسم احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الامام الخميني(رض)، بحضور الشخصيات السياسية و الثقافية و الدينية في مختلف دول العالم.

ففي لبنان أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الامام الخميني(رض)، بحضور كبار الشخصيات السياسية و الثقافية و الدينية.

وتم خلال هذه المراسم عرض فيلم وثائقي عن حياة الامام الخميني تضمن محطات رئيسية مهدت وواكبت انتصار الثورة الايرانية، وأبرزها إنزال العلم الاسرائيلي عن سفارة اسرائيل في طهران ورفع العلم الفلسطيني مكانه.

وألقى السفير الإيراني كلمة قال فيها: لقد أطلق الإمام الخميني نداء الاستقلال والحرية ليدوي في كل أنحاء الأرض، وأحيا الأمل في قلوب الشعوب الرازحة تحت نير الظلم والتعسف، وأقام نظاما مبنيا على أساس الدين والقيم المعنوية والمثل الأخلاقية في عصر اجتمعت فيه كل أيدي القوى السياسية العاتية والمستكبرة لتطويق الدين والقيم المعنوية وفرض حالة العزلة عليها.

وتابع: إننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل القيادة الحكيمة للولي القائد الإمام الخامنئي دام ظله الشريف وحكومة فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني نؤكد على الثوابت التي من أجلها قامت الثورة المباركة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي ووقوفنا مع جميع مستضعفي العالم وخصوصا الشعب الفلسطيني وقضيته التي ستبقى قضية الأمة المركزية وما يجري في عالمنا الإسلامي من حرب تقودها قوى الاستكبار وأدواتها الإقليمية من خلال الجماعات التكفيرية تهدف بالدرجة الأولي لتشويه صورة الإسلام.

وأردف: أيها الأحبة، إننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتزاما بنهج الإمام الخميني الراحل، وتمسكا بتوجيهات سماحة السيد القائد، نمد يد الأخوة والمحبة والصداقة لكل شعوب العالم، لا سيما الدول والشعوب العربية والإسلامية الشقيقة، وخصوصا لبنان قيادة وحكومة وشعبا وجيشا ومقاومة، حيث تدعو هذه المنطقة الى الوحدة ضد أعدائها، وفي طليعتهم العدو الصهيوني الذي يعمل ليل نهار لنشر الفتن والمؤامرات بين أبناء الأمة الواحدة.

*السفير الايراني في دمشق: مواقف ايران راسخة ونابعة من مبادئ الامام الخميني

من جانبه اكد السفير الايراني في دمشق جواد ترك آبادي بان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية راسخة ونابعة من مبادئ وثوابت الامام الخميني الراحل (رض) والالتزام والنصرة الدائمة للحق.

وخلال مراسم اقيمت في مرقد السيدة زينب (س) في سوريا لمناسبة الذكرى الـ 28 لرحيل الامام الخميني، قال السفير ترك آبادي، ان الدعوة للخير والدفاع عن المظلومين والتصدي لمؤامرات الاعداء، تعد من مبادئ وقيم الامام الخميني.

واضاف، ان الموقف الراسخ لايران في دعم الشعب السوري البطل في صون استقلاله ووحدة اراضيه ودفع الشر والفتنة المثارة بيد الشيطان وعملاء اميركا والصهيونية، ياتي في هذا المسار.

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى على موقفها في دعم الدولة السورية برئاسة بشار الاسد ومواجهة مؤامرة نشر الارهاب الذي يتناقض مع تعاليم الاسلام.

واضاف، ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضح وثابت في التصدي لمؤامرة استخدام الافكار التكفيرية لترويج الارهاب وتدمير اركان الامة لمصلحة الكيان الصهيوني وسنتصدي لمن يستهدف بأي وسيلة محور المقاومة.

وتابع السفير الايراني، ان الامام الخميني علّم البشرية بان الاستبداد والاستسلام وجهان لعملة واحدة وان الصهيونية والاستعمار أداتان لنظام الهيمنة.

*الحكيم : الامام الخميني (رض) كان يحمل هواجس العالم الاسلامي والانسانية جمعاء

من ناحيته اكد رئيس الائتلاف الوطني في العراق السيد عمار الحكيم ان الامام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) كان يحمل هواجس العالم الاسلامي والانسانية جمعاء.

جاء ذلك في كلمة للسيد الحكيم خلال المراسم التي نظمتها مؤسسة الجهاد والبناء في بغداد احياءاً للذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران الامام الخميني (رض)؛ شارك فيها جمع من كبار الشخصيات الدينية والسياسية والدينية والعسكرية ومنتسبي الحشد الشعبي الى جانب ممثلين عن دول اجنبية، فضلا عن حشود نسائية ورجالية من ابناء الشعب العراقي.

واضاف الحكيم في هذه المراسم التي حضرها السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي ايضا، قائلا ان هواجس الامام الخميني (رض) لم تقتصر على ايران فحسب وانما شملت العالم الاسلامي والبشرية بأسرها.

واشاد رئيس الائتلاف الوطني العراقي، بالمواقف المساندة للجمهورية الاسلامية الايرانية في عهد الكفاح ضد نظام صدام البائد وايضا بعد زواله في العام 2003 وخاصة عقب هجوم داعش خلال العام 2014 .

واردف قائلا، ان ايران وخلافا لباقي الدول فتحت مخازن اسلحتها واوفدت المستشارين العسكريين الى العراق.

الي ذلك، قال العضو في المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية في بغداد محمد اليمني، وفي كلمة له ايضا خلال مراسم احياء الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، قال ان الاذهان تتذكر القضية الفلسطينية عندما تذكر اسم الامام الراحل.

من جانبه، اشاد رجل الدين السني البارز في العراق، الناطق باسم مجلس علماء الرباط المحمدي في محافظة الانبار العراقية الشيخ كامل الفهداوي، بمواقف الامام الخميني (رض) الشجاعة في مواجهة المخططات الامريكية والصهيونية منذ اليوم الاول من تاريخه النضالي.

كما أقامت القنصلية الايرانية في مدينة كربلاء المقدسة ، مجلسا تأبينيا في الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الامام الخميني قدس سره الشريف و اقيمت كذلك مراسم أخرى في محافظة ميسان.

*إحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في مدينة باكو

كما أحيت الملحقية الثقافية الايرانية في العاصمة الاذربيجانية باكو، ذكرى مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (رض).

وحضر المراسم سفير ايران لدى باكو جواد جهانغيرزاده و ممثل الولي الفقيه حجة الاسلام علي اكبر اجاق نجاد و عدد من مسؤولي السفارة الايرانية والايرانيين المقيمين في باكو الى جانب عدد من الطلبة الايرانيين.

وألقى اجاق نجاد كلمة في المراسم اشار فيها الى نهج الامام الخميني (رض) و اضاف: أن هناك الكثير من الكتب تم تأليفها عن حياة الامام الخميني (رض) و انشطته باعتباره احد الشخصيات البارزة في العالم.

من جانبه اشار الملحق الثقافي الايراني الى الدور القيادي للامام الخميني (رض) وسماته الشخصية والاخلاقية مؤكدا على ماقام به من اجل احياء الاسلام الحقيقي.

كما عقد مؤتمر شرح وصية الإمام الخميني (رحمة الله) الى العالم المعاصر في العاصمة الأذربيجانية باكو.

*إقامة مراسم ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في هولندا والنرويج

كما أقيمت مراسم إحياء الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخميني (رض) في هولندا والنرويج.

ففي هولندا، وتزامنا مع حلول الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الاسلامية في ايران، الإمام الخميني (رض)، أقيمت في مدينة لاهاي مراسم لإحياء ذكراه برعاية سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هولندا.

وشاركت في هذه المراسم التي أقيمت في دار الايرانيين بمدينة لاهاي، مختلف الشرائح من المواطنين الايرانيين وسائر انصار ومحبي الإمام الراحل المقيمين في هولندا بمن فيهم ابناء الجاليات العراقية والافغانية والتركية والباكستانية و...

وفي العاصمة النرويجية اوسلو، أقام المسلمون المحبون للإمام الخميني (رض) مراسم الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيله، في مسجد التوحيد بمدينة اوسلو، شارك فيها مختلف شرائح المسلمين المقيمين في النرويج.

*إقامة مراسم الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني في كراجي بباكستان

كما أقيمت مراسم الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رحمه الله) في مدينة كراجي بباكستان بحضور علماء الدين السنة والشيعة والمفكرين والإعلاميين وعشاق الثورة الإسلامية والإيرانيين المقيمين في كراجي.

وخلال المراسم التي أقيمت برعاية القنصلية الإيرانية في كراجي اعتبر العلماء والشخصيات المشاركة إن شخصية الإمام الخميني (رحمه الله) هي الشخصية الأكثر خلوداً في العالم الإسلامي المعاصر مشيدين بالأفكار والرؤى التي كانت يحملها هذا الرجل الكبير.

*مراسم إحياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في باريس

في السياق ذاته أقيمت مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لرحيل الامام الخميني (رض) في العاصمة الفرنسية باريس برعاية السفارة الايرانية وحضور حشد غفير من الايرانيين المقيمين في هذا البلد ومحبي الامام الراحل(رض) واصدقاء الثورة الاسلامية.

وقال السفير الايراني لدى باريس علي آهني في كلمة القاها خلال المراسم، انه رغم مساعي الاعداء ومخططاتهم الرامية لحجب افكار وشخصية الامام الخميني (رض) بسبب تعرض مصالحهم للمخاطر الا ان الشعب الايراني تمسك بنهجه بقوة بفضل وعيه وسيره وفق توجيهات قائد الثورة.

واضاف، ان احدى ثمار التمسك بنهج الامام الراحل (رض) مأسسة الديمقراطية والسيادة الشعبية في ايران وحيازة الجمهورية الاسلامية الايرانية على الاستقلال الكامل ومكافحتها الارهاب بحزم وصلابة من اجل استتباب الامن الكامل في البلاد وتعزيز التعاون من اجل ايجاد حلول للازمات في المنطقة.