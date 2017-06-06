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|رقم الخبر: 195089
|تاريخ النشر: حزيران 05, 2017
|الوقت: 17:30
|الاقسام: دوليات
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مزحة إرهابية" كانت وراء التدافع في إيطاليا
ذكرت سلطات إنفاذ القانون الإيطالية أن حادث تدافع بساحة "سان كارلو" في مدينة تورينو وقع بسبب دعابة نظمها مراهقان. وأشار موقع Football Italia أن الشابين أرادا المزاح فتصرفا على أنهما انتحاريان.
وأجرت الشرطة المحلية تحليلا لتسجيل فيديو التقطته كاميرا مراقبة في مكان الحادث وحددت هوية مثيرَي الذعر. وقام أحدهما مع حقيبة محمولة على ظهره برفع يديه وأَخذ يصرخ كانتحاري. وكان الواقفون فزعين من تصرفه .
وأثناء عملية الاستجواب اعترف الشابان بذنبهما وبأنها كانت مجرد دعابة .
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