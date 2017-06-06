مزحة إرهابية" كانت وراء التدافع في إيطاليا ذكرت سلطات إنفاذ القانون الإيطالية أن حادث تدافع بساحة "سان كارلو" في مدينة تورينو وقع بسبب دعابة نظمها مراهقان. وأشار موقع Football Italia أن الشابين أرادا المزاح فتصرفا على أنهما انتحاريان.