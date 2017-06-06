  • الثلاثاء ١١ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يونيو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195088 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: دوليات  
ليتوانيا تمد سياجا على الحدود مع روسيا

ليتوانيا تمد سياجا على الحدود مع روسيا

بدأت السلطات الليتوانية يوم الاثنين ببناء سياج فاصل بارتفاع مترين وطول 45 كم عند الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وأعلن وزير الداخلية الليتواني، أيموتيس ميسيوناس، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية لبلاده، وذلك عن طريق تفعيل مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزير أن سلطات بلاده اتخذت القرار بشأن إقامة السياج انطلاقا من "الأوضاع الجيوسياسية الراهنة"أيضا ، وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها منع وقوع أي حوادث حدودية محتملة بين الدولتين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0634 sec