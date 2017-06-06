بدأت السلطات الليتوانية يوم الاثنين ببناء سياج فاصل بارتفاع مترين وطول 45 كم عند الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وأعلن وزير الداخلية الليتواني، أيموتيس ميسيوناس، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية لبلاده، وذلك عن طريق تفعيل مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزير أن سلطات بلاده اتخذت القرار بشأن إقامة السياج انطلاقا من "الأوضاع الجيوسياسية الراهنة"أيضا ، وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها منع وقوع أي حوادث حدودية محتملة بين الدولتين.