قالت شركة فيسبوك إنها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي "بيئة معادية للإرهابيين"، وذلك بعد مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شركات الإنترنت باتخاذ إجراء إثر هجوم قتل فيه سبعة أشخاص في لندن.

وقالت فيسبوك الأحد إنها أدانت هجمات لندن. وقال مدير السياسة في فيسبوك سيمون ميلنر في بيان عبر البريد الإلكتروني "نريد أن يكون فيسبوك بيئة معادية للإرهابيين". وأضاف: نعمل بشكل فعال لحذف المحتوى الإرهابي من منصتنا بمجرد علمنا به من خلال استخدام مزيج من التكنولوجيا والمراجعة البشرية.