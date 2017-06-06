قام بعض النشطاء فى التشيك ، يوم الإثنين بالتظاهر بالمرحاض احتجاجا على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن ترامب خلال خطاب في حديقة البيت الأبيض، أنه قرر الانسحاب من اتفاقية المناخ التاريخية، لأنها لن تقلل من درجات الحرارة العالمية بسرعة كافية ليكون لها تأثير كبير.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ترامب: حتى لو تم تنفيذ اتفاق باريس بالكامل، مع امتثال كامل من جميع الدول، فمن المقدر أنه لن ينتج سوى انخفاض عشرين درجة مئوية واحدة في درجة الحرارة العالمية بحلول عام 2100.

ويبرر ترامب اتخاذ هذه الخطوة بسبب الدراسة التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ووفقا لوثائق البيت الأبيض التي حصلت عليها رويترز، نشرت جامعة كامبريدج، ومقرها ولاية ماساشوستس دراسة في أبريل 2016 بعنوان "الفرق الذي ستشكله اتفاقية باريس؟" مشيرة إلى أنه إذا ما التزمت الدول بتعهداتها في الاتفاقية فإن الإحترار العالمي سيتباطأ بما يتراوح بين 0.6 درجة و 1ر1 درجة مئوية بحلول عام 2100.