أبدت الصين استياءها الشديد مما وصفته بالتصريحات "غير المسؤولة" بشأن بحر الصين الجنوبي التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال منتدى أمني في مطلع الأسبوع.

وتدعو للتوقف عن إطلاق تصريحات غير مسؤولة

واتهم ماتيس الصين بازدراء مصالح دول أخرى وتجاهل القانون الدولي.

وقال في حوار شانجري-لا السنوي في سنغافورة: إن بناء وعسكرة جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي يقوّض استقرار المنطقة.

وقالت "هوا تشون ينغ" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: إن بناء الصين لمنشآت في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي يهدف إلى تحسين ظروف العمل للمقيمين هناك والحفاظ على السيادة والوفاء بالمسؤوليات الدولية للصين.

وأضافت هوا في تصريحات نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة مساء يوم الأحد أن أنشطة تأكيد السيادة التي تمارسها الصين لا علاقة لها بالعسكرة.

وتتعارض ادعاءات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة تقدر بنحو خمسة تريليونات دولار سنويا، مع مطالب متنافسة من سلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام. كما تتنازع الصين واليابان السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي.

وقالت هوا: إن الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي حاولت تهدئة التوترات لكن دولا أخرى خارج المنطقة تسير عكس التيار بتصريحات خاطئة متكررة تتجاهل الحقائق وتخلط الأبيض بالأسود بدوافع خفية تماما.

وأضافت: الصين ترفض ذلك تماما وتحث الأطراف المعنية على التوقف عن إطلاق تصريحات غير مسؤولة والاحترام التام للجهود التي تبذلها دول المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي والاضطلاع بدور بناء في هذا الصدد.

وقال ماتيس: إن السعي لحشد تعاون الصين فيما يتعلق بكوريا الشمالية لا يعني أن واشنطن لن تعارض أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.

*مقتل 8 في انفجار في مصنع بتروكيماويات في إقليم شاندونغ

من جهة أخرى قالت وسائل إعلام حكومية ومسؤولون محليون: إن انفجارا هز مصنعا للبتروكيماويات في إقليم شاندونغ في شرق الصين يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة بجروح.

والحوادث القاتلة معتادة في مصانع الصين حيث يتنامى الغضب بسبب ضعف معايير السلامة بعد نمو اقتصادي متسارع على مدى نحو ثلاثين عاما شهدت العديد من الحوادث من كوارث مناجم إلى حرائق مصانع.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن انفجار اليوم وقع بعد ساعة تقريبا من منتصف الليل مما أشعل حرائق في منطقة تحميل في مصنع بتروكيماويات ليني جينيو في منطقة ليني لينجانغ للتنمية الاقتصادية.

وقالت الحكومة المحلية في مدونتها إن عدد القتلى ارتفع إلى ثمانية بعد أن أكدت السلطات وفاة سبعة أشخاص كانوا في عداد المفقودين إضافة إلى حالة وفاة أعلن عنها من قبل.

وأضافت الحكومة المحلية أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح وتم إخماد الحريق.

وقالت الوكالة دون الخوض في التفاصيل إن السلطات ألقت القبض على "الشخص المسؤول" بالشركة التي تدير المصنع.