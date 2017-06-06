قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن مستوى التهديد الأمني في البلاد سيبقى عند "حاد" بعد أن قتل متشددون سبعة أشخاص وأصابوا 48 آخرين في لندن واصفة الهجوم بأنه اعتداء على العالم الحر.

وأعلنت ماي اتخاذ إجراءات أمنية إضافية خصوصا عند عدد من الجسور في وسط لندن.

وأوضحت ماي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية "أن مركز التحليل المشترك المستقل للإرهاب أكد أن مستوى التهديد الوطني لا يزال عند حاد ما يعني أن الهجوم الإرهابي مرجح جدا".

وأضافت: بات واضحا الآن أن الضحايا للأسف هم من عدة جنسيات. هذا كان هجوما على لندن والمملكة المتحدة وهجوما أيضا على العالم الحر.

من جانبها قالت قائدة شرطة لندن "كريسيدا ديك" يوم الاثنين: إن الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون في بريطانيا في الشهور الثلاثة الأخيرة كانت مخططات داخلية إلى حد بعيد وإن غالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج.

وتابعت "ديك" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أعتقد أن الهجمات الأخيرة مخططات داخلية في الأساس".

وقالت: هناك بعض الأبعاد الدولية دون شك في الهجمات الثلاثة الأخيرة. سنظل نبحث ما إذا كان هناك أي توجيه من الخارج لكنني أرى أن غالبية التهديدات التي نواجهها في الوقت الحالي لا تبدو موجهة من الخارج".

*حملة اعتقالات

الى ذلك اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من الأشخاص خلال مداهمات في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين في شرق العاصمة لندن في إطار التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة حوالي 50 ليل السبت.

وكانت الشرطة اعتقلت 12 شخصا في منطقة باركنج في شرق لندن خلال عطلة الأسبوع وقالوا يوم الاثنين إنها اقتحمت موقعين في نيوهام وباركنج في الساعة 0315 بتوقيت جرينتش واعتقلت "عددا من الأشخاص".

وأشارت الشرطة إلى أن عمليات التفتيش مستمرة في المكانين.

*اعتقال 7 نساء وداعش يتبنى

هذا وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال سبع نساء على خلفية هجوم لندن الذي أوقع 7 قتلى و خمسين جريحا السبت، في حين ألقت القبض على 12 شخصا بوسط لندن.

وتبنى التنظيم الإرهابي داعش الاعتداء الذي نفذه ثلاثة مهاجمين، حيث دهسوا وطعنوا عددا من الأشخاص.

*مفاجأة صاعقة لأجهزة الأمن البريطانية

من ناحية أخرى اكتشفت أجهزة الأمن البريطانية أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي الأخير في لندن، لم يكن معروفا للشرطة فحسب بل إنه ظهر في فيلم وثائقي حول المتطرفين البريطانيين.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن الإرهابي "Abz"، وهو رجل متزوج وأب لطفلين، يبلغ من العمر 27 عاما، ظهر في تسجيل، تم تصويره في ريجنتس بارك وسط العاصمة، ضمن مجموعة من المتطرفين وهم يصلون في وضح النهار أمام علم أسود ترفعه تنظيمات متطرفة. مفاجأة صاعقة لأجهزة الأمن البريطانية تتعلق بأحد منفذي هجمات لندن

*ماتيس: نحن لا نخاف

من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستمرون في قتال المتطرفين ولن تخيفها الهجمات التي يشنها تنظيم داعش على الغرب.

وقال ماتيس في سيدني، حيث يرافق وزير الخارجية ريكس تيلرسون في أول زيارة خارج الولايات المتحدة: كما قلت، نحن متحدون في عزمنا حتى في مواجهة عدو يعتقد انه سيخيفنا عبر إيذائنا.

وأضاف: حسنا، نحن لا نخاف.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول: إن العالم سيشهد على الأرجح مزيدا من هذه الهجمات، مشيرا إلى أن هذا الأمر مشكلة يتعين على المجتمع الدولي أن يتحلى "باليقظة والعزم والجرأة" حيالها.

وأضاف ترنبول في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق يوم الاثنين: هؤلاء المجرمون.. هؤلاء الإرهابيون هم جبناء. لا يوجد ما هو بطولي في ما يفعلونه.

ومضى قائلا: هذا فساد ومرض في الإسلام. إنها ظاهرة عالمية ويجب أن يتم التعامل معها على هذا المستوى.