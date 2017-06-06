صعدت أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وبحلول الساعة 12ر07 بتوقيت غرينيتش، تداولت العقود الآجلة لبرميل النفط الخام العالمي مزيج برنت، على ارتفاع بلغت نسبته 1% أي 50 سنتاً ليبلغ 45ر50 دولار. كما تداولت العقود الآجلة لبرميل النفط الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط بسعر 14ر48 دولار، محققة ارتفاعاً نسبته 01ر1% أي 48 سنتاً.

جاء ذلك بعد أن أعلنت كلاً من البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة واليمن وليبيا، صباح أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية معها، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية، ومساهمتها في زعزعة الاستقرار الداخلي لهذه الدول العربية. وتسبب هذا القرار في توتر أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

هذا وهوت سوق الأسهم القطرية يوم أمس بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة. ونزل مؤشر البورصة القطرية 6ر7 بالمئة في الساعة الأولى من التعاملات. وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضرراً، حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولاً بالحد الأقصى المسموح به يومياً والبالغ عشرة بالمئة.

وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 7ر5 بالمئة. وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين واليمن تعليق حركة النقل الجوي والبحري والبري مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة حدودهم.

وتبدو قطر على الأرجح قادرة على تجنب أزمة اقتصادية خانقة، حيث يقدر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي بها بنحو 335 مليار دولار ولديها فائض تجاري بلغ 7ر2 مليار دولار في أبريل/ نيسان وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلاً من حدودها البرية مع السعودية والتي أغلقت.

وحجم تجارة البضائع بين دول مجلس التعاون الست قليل، إذ تعتمد عوضاً عن ذلك على واردات من خارج المنطقة ومن المتوقع استمرار شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري بشكل طبيعي.

وبحسب بيانات البورصة، تشكل السعودية ودول الخليج (الفارسي) الأخرى على ما جرت العادة عليه مابين خمسة وعشرة بالمئة فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر. لكن الخلاف الدبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة وبخاصة الخطوط الجوية القطرية التي لم يعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.

ودعت السعودية الشركات العالمية إلى تجنب قطر مما يثير تكهنات بأنها قد تحاول أن تخير الشركات الأجنبية بين تنفيذ أنشطة في قطر والحصول على إمكانية الدخول إلى الاقتصاد السعودي الأكبر.