قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنه ألغى اجتماعا مقررا مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل يوم الاثنين.

وجاءت أنباء إلغاء الاجتماع الذي عزته المصادر إلى انشغال جدول أعمال يلدريم بينما قال جابرييل إن ألمانيا ستبدأ في سحب قواتها من قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا فيما قالت الحكومة التركية إنها لن تسمح للمشرعين الألمان بزيارة القوات المتمركزة هناك.

من جانبه قال "مولود تشاووش أوغلو" وزير الخارجية التركي يوم الاثنين: إن وفدا من البرلمان الألماني بإمكانه زيارة قاعدة لحلف شمال الأطلسي في قونية وأشار إلى أنه لا يمكن للوفد حتى الآن زيارة قاعدة إنجيرليك في جنوب تركيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد محادثات في أنقرة مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل "في الوقت الحالي يمكن زيارة قاعدة حلف شمال الأطلسي في قونية بدلا من إنجيرليك".

وتراجعت العلاقات بين عضوي الحلف بشدة أثناء الاستعداد لاستفتاء تركيا الذي أجري في 16 أبريل نيسان ومنح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سلطات واسعة.

ومنعت تركيا مشرعين ألمان من زيارة قوات قوامها 250 جنديا تقريبا، متمركزة في إنجيرليك في إطار تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الارهابي قائلة: إن برلين بحاجة لتحسين أسلوبها أولا.

*تركيا تسقط الجنسية عن 130 شخصا بينهم غولن

في سياق آخر أعلنت السلطات التركية عن بدء الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية من 130 شخصا، بينهم رجل الدين المعارض الداعية التركي فتح الله غولن، ونائبين في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان، أن عدم عودة هؤلاء الأشخاص الـ130 إلى تركيا خلال 3 أشهر، اعتبارا من الاثنين 5 يونيو/حزيران، سيترتب عليه سحب الجنسية التركية منهم.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا، وإصابة نحو ألفين آخرين، واعتقال أكثر من 35 ألف شخص، بمن فيهم عسكريون ورجال شرطة وقضاة ومدعون عامون، كما تمت إقالة عشرات الآلاف من وظائفهم.

ومن الجدير بالذكر أن السلطات التركية تتهم غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، رغم نفيه ذلك ورفضه كافة الاتهامات.