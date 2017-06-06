وقال الوزير نعمت زادة، في تصريح أدلى به على هامش زيارته لمحافظة زنجان (شمال غرب ايران): ان مصانع الإسمنت الجديدة سيتم تدشينها في غضون المستقبل القريب. وأضاف: ان مشاورات أجريت مع منتجي مواد وأدوات البناء ومنها الإسمنت للعثور على زبائن جدد لتصدير الإسمنت، وهو ما سيثمر عن ازدهار قطاع صناعة البناء في البلاد مرة اخرى. ونوه الى نجاح مشروع الإرتقاء بالقطاع الإنتاجي في البلاد خلال العام الماضي ومنح تسهيلات الى 12 ألف وحدة صناعية في البلاد، موضحاً ان هذا المشروع يستمر خلال العام الجاري حيث سيتم منح تسهيلات لـ10 آلاف وحدة إنتاجية.