أعلن المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير النفط (متن)، عن بلوغ الطاقة الإنتاجية 30 ألف برميل يومياً في حقل (آذر) النفطي المشترك الواقع غرب ايران.

وأوضح نور الدين شهنازي زادة، ان الحقل من اكثر الحقول النفطية خصوصية وأصعبها من حيث تحديات عمليات الحفر. وأضاف: انه في مرحلة الإنتاج المبكر تم تحضير 8 آبار، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية 30 ألف برميل يومياً.

ويقع حقل (آذر) النفطي على امتداد الشريط الحدودي الغربي لإيران مع العراق، وتحديداً في محافظة ايلام بين مدينتي مهران ودهلران.