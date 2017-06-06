وعلى هامش زيارته يوم الخميس الى ميناءي ماهشهر والإمام الخميني (جنوب البلاد) لتدشين عدد من المشاريع، قال آخوندي: ان الملاحة البحرية كانت من أكثر القطاعات تضرراً خلال فترة الحظر المفروض على ايران، لكننا نجحنا في توفير الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع، إذ زاد حجم التصدير خلال فترة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وأضاف: ان ارتفاع نسبة الاستثمارات للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في مشاريع البنى التحتية في البلاد خاصة الملاحة البحرية يعني تعزيز ثقة المستثمرين والوصول الى السوق الدولية.

وفي تصريح أدلى به الوزير، خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص في ميناء الإمام الخميني (رض)، قال آخوندي: انه وبسبب بعض التوجهات الناقصة فقد تخلفنا في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي الى حد كبير وأصبح لنا الآن منافسون حقيقيون لم يكونوا قبل 30 عاماً. واعتبر ان الهدف الراهن للحكومة هو العودة للسوق العالمية واستعادة حصة ايران في المجال الدولي، وأضاف: ان هذا الأمر هو بمثابة السهل الممتنع، سهل من ناحية الموقع الجغرافي المناسب للبلاد والذي بإمكانه أن يعود بحصة كبيرة للبلاد في مجال النقل البحري، وهو ممتنع من ناحية ان حجم إستثمارات المنافسين كبير جداً وهم قللوا الاعتماد على الخليج الفارسي.

وأكد آخوندي بأن تحقيق هذا الأمر (أي تحقيق حصة البلاد في مجال النقل البحري) بحاجة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأضاف: ان قطاع البحر بحاجة الى استثمارات بحجم واسع ويستغرق الوصول الى جني الأرباح فترة طويلة، ولهذا السبب فاننا بحاجة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكد آخوندي ضرورة الحاجة لشركاء دوليين للوصول الى الأسواق الدولية، وأضاف:انه وللوصول الى المكانة اللازمة ينبغي أن تعبر موانئ البلاد من مرحلة التفريغ والشحن فقط وأن تتحول الى مراكز إنتاجية أي تبديل بعض السلع الواردة الى الموانئ الى سلعة أخرى وتحضيرها للتصدير مرة أخرى وفي مثل هذه الحالة نكون قد أجرينا تحولاً في الموانئ.