جاء ذلك في مقابلة اجرتها معه وكالة 'سبوتنیك' الخبربة خلال زیارته الى روسیا لتعزیز التعاون الاعلامي بین الجانبین والمشاركة في مؤتمر رؤساء وكالات الانباء الطلیعیة في العالم.

وقال خدادي، ان دونالد ترامب یبین لنا حقیقة امیركا بصورة افضل، فسلوكه یعكس جانبا من حقائق هذا البلد. لقد كانت لنا معرفة جیدة تجاه واشنطن وكنا نعلم دوما بانه لا یمكن التعویل ابدا على كلامها وهي الحقیقة التي ثبتت مرارا.

واشار الى العلاقات التاریخیة الواسعة بین ایران وروسیا في مختلف المجالات والاصعدة واضاف، ان وسائل الاعلام یمكنها عبر التبادل الصحیح للمعلومات دعم تطویر العلاقات في سائر المجالات.

ونوه الى ان الغرب یسعى لاحتكار المعلومات بیده ونشرها نیابة عن الدول في حین لو كانت هنالك مصادر صحیحة وموثوقة فان الكثیر من المعلومات لا تنقل مقلوبة بل یجري التبادل بصورة صحیحة ودقیقة وشاملة وكاملة.

واشار الى ان وسائل الاعلام الغربیة تقلب الحقائق ومن ضمن ذلك ما یجري في الیمن حیث لا تعكس حقیقة الاوضاع ومنه قتل عشرات الالاف من ابناء الشعب الیمني من قبل النظام السعودي المدعوم من الغرب وسلاحه، وبالمقابل تكتب ایاما فیما لو انفجرت قنبلة صغیرة في احدى الدول الغربیة.

واضاف، انه لو كان الغرب یسعى وراء الانسان والانسانیة فلماذا یلتزم الصمت ازاء الاوضاع الانسانیة الماساویة من نقص للغذاء والدواء في الیمن والقصف الذی یتعرض له في ظل انتهاك كل القوانین والاعراف الدولیة. لماذا لا یتم ایفاد اي مراسل غربی الى الیمن ولماذا لا تعكس الاوضاع فیه، اذن هذه الحقائق تثبت لنا بانهم یتعاملون بازدواجیة في سیاساتهم.

ونوه مدیر عام ارنا الى نماذج اخرى من التعاطي الغربي المزدوج وقال، انه حینما یتم الحدیث عن حقوق الانسان لا تتم الاشارة الى دول لا تستطیع المرأة فیها حتى من قیادة السیارة ولیس هنالك اي برلمان او انتخابات وصنادیق اقتراع، وبالقابل حینما نجری نحن الانتخابات یثیرون الشكوك ویوجهون الاتهامات لنا.

واشار الى نهج الغرب تجاه سوریا حیث تتم ممارسة الضغوط على قیادتها وشعبها منذ اعوام وقال، ان الغرب یرید تغییر الكثیر من الحكومات وفقا لمآربه واهوائه، كما انهم فضلا عن ذلك یتغاظون عن الجرائم والمشاكل الحاصلة بسببهم لشعوب سوریا والعراق وافغانستان والیمن.