بحث السفير الايراني لدى تبليسي جواد قوام شهيدي، ووزير الزراعة الجورجي لوان داويتاشفيلي، سبل تنمية العلاقات بين البلدين في مجال الزراعة.

وخلال اللقاء الذي جرى يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير الزراعة الجورجي استعداد بلاده للاستفادة من إمكانيات الشركات والخبراء الايرانيين في قطاع الزراعة. وأكد أهمية العلاقات الطيبة بين البلدين، ورحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الحجر الصحي الزراعي أثناء زيارة رئيس وزراء جورجيا الى طهران ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز الصلات بين البلدين في قطاع الزراعة.

ووصف داويتاشفيلي نشاط القطاع الخاص الايراني في جورجيا في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية بأنه جيد للغاية، مبدياً استعداد جورجيا للاستفادة من إمكانيات الشركات والخبراء الايرانيين في هذا الشأن. وتطرق داويتاشفيلي الى مجالات التعاون المتنوعة بين البلدين مثل البنية التحتية الصناعية وانشاء مزارع حديثة ومراقبة المواشي وإنتاج العسل والفواكه وباقي المحاصيل الزراعية وإنشاء المسالخ، مؤكداً أهمية الوصول بسهولة الى السوق الايرانية.

من جانبه، وصف السفير قوام شهيدي التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والمنتجات الزراعية بأنه مناسب جداً، وأكد على إزالة العقبات المصرفية أمام الايرانيين من أجل رفع مستوى التعاون بين البلدين. واقترح السفير الايراني تأسيس مركز مشترك للأبحاث العلمية والتطبيقية الزراعية والمنتجات الغذائية في إطار التعاون بين خبراء البلدين بهدف الاستفادة من الامكانيات والخبرات في مجالات تخصصاتهم.