دعا السفير الايراني في باريس، علي آهني، الشركات الفرنسية لنقل التكنولوجيا والاستثمارات المشتركة مع ايران.

جاء ذلك في كلمة للسفير آهني ألقاها خلال ملتقى أقيم تحت عنوان (دراسة فرص وتحديات الحضور في السوق الايرانية)، برعاية جمعية المصدرين في منطقة ارل وغرفة التجارة والصناعة في هذه المنطقة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في جنوب فرنسا.

وقال السفير الايراني: ان نقل التكنولوجيا وتوظيف الاستثمارات المشتركة ينبغي أن يتم من أجل الاستهلاك الداخلي وتصدير الفائض من الإنتاج. وأضاف: ان كان لكم هاجس الصادرات، فنحن في ايران ايران لنا الهاجس نفسه من أجل خفض التبعية لعوائد النفط وزيادة صادرات السلع غير النفطية.

وقال السفير آهني: انه بناء على ذلك يمكنكم عبر السفر الى ايران وإجراء دراسات ميدانية للتعرف على طاقات التعاون الواسعة، الاتفاق مع أطراف موثوقة لتوظيف استثمارات مشتركة والعمل عبر التمتع بالمزايا النسبية الكثيرة لتسويق السلع في السوق الداخلية وتصدير الفائض من الانتاج للخارج. ومن ثم استعرض آهني المؤشرات الاقتصادية ومجالات وفرص التعاون الاقتصادي والصناعي بين ايران وفرنسا.