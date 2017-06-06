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رقم الخبر: 195075 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري :الحكومة حققت نمواً ملحوظاً في المجالات الصناعية والزراعية

جهانغيري :الحكومة حققت نمواً ملحوظاً في المجالات الصناعية والزراعية

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري: ان الحكومة الايرانية حققت خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس/ آذار 2017) نمواً باهراً في مختلف المجالات غير النفطية بما فيها الصناعية والزراعية.

وفي تصريح له يوم السبت الماضي، أشار جهانغيري الى دور النقابات في توفير فرص العمل، داعياً البنوك الى تقديم الدعم الى النقابات الإنتاجية والخدمية لتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج في البلاد إتباعاً لتعاليم سماحة قائد الثورة الاسلامية وتحقيقاً لأهداف الاقتصاد المقاوم.

وفيما نوّه الى النمو الاقتصادي الجيد خلال العام الماضي في ايران، أوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية ان الجانب الأكبر من الانتعاش الاقتصادي في تلك الفترة يعود الى النفط، مبيناً في الوقت نفسه انه وفقاً للاحصائيات فان الأقسام الإنتاجية الأخرى بما فيها الصناعية والزراعية حققت إنجازات ملحوظة في سياق التنمية الاقتصادية داخل البلاد.

 
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