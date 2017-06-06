وأفادت وزارة النفط الايرانية يوم السبت الماضي، ان خارطة الطريق المبرمة بين البلدين وقعها عن الجانب الايراني مساعد وزير النفط للشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا، وعن الجانب الروسي كيربل مولوتسوف مساعد وزير الطاقة في هذا البلد، بصفتهما رئيسي فريق عمل الطاقة المشترك.

وأعدت خارطة الطريق المشتركة بين ايران وروسيا على أساس التعاون الثنائي رفيع المستوى والتأكيد على الأنشطة المثمرة لفريق العمل المشترك والمعني بتعاون البلدين في مجال الطاقة. ومن البنود التي أكدت عليها هذه الوثيقة، يشار الى التعامل الفاعل بين الشركات الايرانية والروسية وبهدف تطوير التعاون التجاري في سياق الآفاق المستقبلية متوسطة المدى في كلا البلدين.

وعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين ايران وروسيا حول النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والماء، على مدى يومي الخميس والجمعة (1 و2 حزيران الحالي)، وذلك بالتزامن مع الملتقى الاقتصادي الدولي في جمهورية سانت بطرسبورغ.

على صعيد آخر، بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا، مع وزيرة التجارة للاتحاد الاوراسي فيرونيكا نيكيشينا، الأبعاد المختلفة لاتفاقية التعاون المقرر أن تبرم بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي على هامش المنتدى، قال الوزير واعظي: ان تقدم المفاوضات المتعلقة بإبرام عقد التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كان مرضياً. وأكد واعظي أهمية الدفع بعجلة المفاوضات سريعاً في هذا المجال، وأضاف: انه على الطرفين إبداء المزيد من المرونة للوصول الى النتيجة اللازمة ونحن بدورنا مستعدون لذلك. وتابع: ان ايران بدأت بـ200 سلعة وبإمكاننا زيادة العدد، وبناء على الاتفاق فمن المقرر بعد التوقيع أن تكون الرسوم التفضيلية قائمة لفترة 3 أعوام ومن ثم نتحرك نحو التجارة الحرة.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: ان قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي يعربون عن ارتياحهم لتقدم المفاوضات مع ايران وأكدوا على أن تستمر المفاوضات، آملين بأن يتم في الاجتماع القادم لرؤساء الجمهورية طرح النص النهائي لدراسته.

وأكدت نيكيشينا الاستعداد لإنهاء المفاوضات حتى نهاية الصيف، وأضافت: ان الاتفاقية تشمل 3 أجزاء هي النص والبندين المتعلقين بالسلع الصناعية والمحاصيل الزراعية، حيث حققت المفاوضات التقدم بنسبة 99 بالمائة في الجزء الثاني، فيما هنالك حاجة لتوضيح بعض النقاط في النص.

وبشأن القضايا المتعلقة بالجانب الزراعي، قالت نيكيشينا: ان هنالك مقترحات جديدة في هذا المجال من ضمنها إجراء رسوم تفضيلية لبعض المحاصيل الزراعية الايرانية.

كما اتفق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمود واعظي، مع وزير الاتصالات ووسائل الإعلام الروسي نيكولاي نيكيفروف، على التسريع في تطوير العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الاقتصادية والانترنت.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين الايراني والروسي على هامش منتدى بطرسبورغ والذي حضره السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي. وأكد الوزير واعظي، خلال اللقاء الذي عقد الجمعة، ضرورة تفعيل مزيد من التعاون بين الشركات الروسية والايرانية بما يتيح الظروف لرفع مستوى العلاقات الثنائية أكثر من ذي قبل.

وأشار وزير الاتصالات الايراني الى زيارة رئيس جمهورية تترستان الروسية رستم مينيخانوف الى طهران قبل أيام، ومحادثات الأخير مع المسؤولين في البلاد، مصرحاً ان الجانبين وضعا برنامجاً للتعاون الثنائي في مجال الـ(آي.سي.تي) وتأسيس ثاني فريق عمل معني بهذا الشأن في جمهورية تترستان. وفيما أشار الى توفر الظروف للتعاون مع شركة (تات) النفطية لهذا البلد، قال واعظي: ان شركة النفط الوطنية في ايران سبق لها وأن وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية تترستان الروسية.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات ووسائل الإعلام الروسي، في هذا اللقاء، على متابعة الاتفاقيات العديدة المبرمة بين طهران وموسكو وتنفيذها. وأعرب نيكيفروف عن ارتياحه لمقترح تأسيس فريق عمل معني بـ(آي.سي.تي) في تترستان، مؤكداً دعم روسيا للتعاون الثنائي في كافة الأصعدة ذات العلاقة. وأكد الوزير الروسي ضرورة التعاون بين الشركات الروسية الناشطة في مجال الانترنت مع نظيراتها الايرانية، داعياً البلدين الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الفضاء الافتراضي .

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ أعماله مساء الخميس الماضي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركة الوفد الايراني الذي ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي، يرافقه مساعد وزير النفط للشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا، والمدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) محمد خدادي.