وقال المسؤول الصيني، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين: إن إيران تحمل صفة مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون وشاركت بنشاط لوقت طويل في نشاطاتها ولها إسهامات إيجابية في نمو التكتل. وأضاف للصحافيين قبل قمة للمنظمة في آستانة عاصمة كازاخستان بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ: (تقدر الصين كثيراً هذا، وترحب وتدعم رغبة إيران في أن تصبح عضواً رسمياً في منظمة شنغهاي للتعاون). وتابع: (أعتقد أن كل الأطراف ستواصل دراسة مسألة انضمام إيران بشكل واع خلال هذا الاجتماع، على أساس قواعد منظمة شنغهاي للتعاون ذات الصلة والتوافق عبر المشاورات).

وأسست الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان منظمة شنغهاي للتعاون في 2001. وتعد الجمهورية الاسلامية الايرانية وأفغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا أعضاء مراقبين في المنظمة.