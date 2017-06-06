اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، التوتر الاخير بين الدول العربية في المنطقة بأنه افراز للتدخل الاميركي بالمنطقة.

وعلّق بروجردي على التوتر القائم بين قطر والسعودية بالقول: ان اولى نتائج زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمنطقة هو إيجاد التصدّع في دول المنطقة.

وقال: إن ايران تؤمن دوما بان مشاكل المنطقة ينبغي تسويتها من قبل دول المنطقة نفسها.

واوضح ان تدخل الدول الاجنبية لا سيما اميركا لا يقود سوى الى تكريس الفرقة والتمزق بين الدول الاسلامية ولن يسهم ابدا في تسوية مشاكل المنطقة.

واوضح: ان ايران أعلنت من البداية معارضتها للتدخل الاجنبي بالمنطقة معربا عن امله في ان تؤمن دول المنطقة بهذه السياسة المحورية والمهمة والقائمة على ضرورة تسوية مشاكل المنطقة من قبل دولها.

في السياق ذاته تحدث مساعد رئاسة مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية حميد ابو طالبي، عن التطورات الاخيرة حول قطر والتحركات الجديدة للسعودية والبحرين والامارات ومصر ضدها.

وفي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كتب ابو طالبي: لقد كتبت بان عهد التحالف والشقيق الاكبر قد وصل الى نهاية الطريق وان الهيمنة السياسية والاجراءات القبلية الامنية والاحتلال والعدوان لا نتيجة من ورائها سوى عدم الاستقرار.

واضاف: اليوم اكتب بأن عهد الحظر قد وصل الى نهايته وان قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود ومحاصرة الدول والطرد من ذلك التحالف و... ليس السبيل للخروج من الازمة.

وكتب ابوطالبي: ان تصدع وانهيار التحالف هو النتيجة الاولى لرقصة السيف في الرياض؛ اذ لا يمكن الرقص بالسيف في مكان ما والتوادد في مكان آخر! فهل تغير مكان الشقيق الاكبر!؟.

وختم: ان السعودية ومصر والامارات والبحرين، الضعيفة الى هذا القدر امام دولة صغيرة بهذا الحجم! لا سبيل لها سوى الديمقراطية في الداخل والحوار في المنطقة؛ فعصر النظام القبلي وصل الى نهاية الطريق.