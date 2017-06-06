  • الثلاثاء ١١ رمضان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يونيو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195070 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: دوليات  
بوتين: واشنطن تتدخل في العمليات السياسية في بلدان العالم

بوتين: واشنطن تتدخل في العمليات السياسية في بلدان العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تتدخل في العمليات السياسية في العديد من بلدان العالم، ولكن تدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية يغضبها.

تصريح بوتين هذا، جاء في مقابلته مع قناة NBC الأمريكية، حيث قال: "لا أريد الإساءة إلى أحد، ولكن الولايات المتحدة تتدخل بشكل نشيط في الحملات الانتخابية لبلدان أخرى في كل مكان حول العالم، وفي أي مكان على خريطة العالم هناك شكاوى من أن مسؤولين أمريكيين يتدخلون في العمليات السياسية الداخلية".

وأضاف الرئيس الروسي: "ولذلك، إذا أثر أحد، وأنا لا أقول إن الحديث يدور عنا –فنحن لم نتدخل– إذا أثر أحد، أو يحاول التأثير في هذه العمليات، أو يشارك فيها بشكل أو آخر، فلا يوجد أي سبب للانزعاج لدى الولايات المتحدة. من يقول لنا إننا نتدخل، ومن ينزعج منا بسبب تدخل؟ انتم تتدخلون على الدوام".

وأكد بوتين أن "الرؤساء يأتون ويذهبون، فيما النهج السياسي لا يتغير. وبشكل عام، ليس هناك أي فرق بالنسبة لنا من سيكون رئيسا للولايات المتحدة. وفي كل حال، نعرف تقريبا ماذا سيحدث. ولذلك، فلا جدوى بالنسبة لنا من التدخل، حتى لو كنا نرغب في ذلك".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1586 sec