تصريح بوتين هذا، جاء في مقابلته مع قناة NBC الأمريكية، حيث قال: "لا أريد الإساءة إلى أحد، ولكن الولايات المتحدة تتدخل بشكل نشيط في الحملات الانتخابية لبلدان أخرى في كل مكان حول العالم، وفي أي مكان على خريطة العالم هناك شكاوى من أن مسؤولين أمريكيين يتدخلون في العمليات السياسية الداخلية".

وأضاف الرئيس الروسي: "ولذلك، إذا أثر أحد، وأنا لا أقول إن الحديث يدور عنا –فنحن لم نتدخل– إذا أثر أحد، أو يحاول التأثير في هذه العمليات، أو يشارك فيها بشكل أو آخر، فلا يوجد أي سبب للانزعاج لدى الولايات المتحدة. من يقول لنا إننا نتدخل، ومن ينزعج منا بسبب تدخل؟ انتم تتدخلون على الدوام".

وأكد بوتين أن "الرؤساء يأتون ويذهبون، فيما النهج السياسي لا يتغير. وبشكل عام، ليس هناك أي فرق بالنسبة لنا من سيكون رئيسا للولايات المتحدة. وفي كل حال، نعرف تقريبا ماذا سيحدث. ولذلك، فلا جدوى بالنسبة لنا من التدخل، حتى لو كنا نرغب في ذلك".