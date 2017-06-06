اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان تصعيد التوتر بين بعض بلدان الجوار في جنوب الخليج الفارسي لايصب في مصالحهم ورفض استخدام الحظر والعقوبات، داعيا الى ضبط النفس والعمل على خفض التوتر واعادة الهدوء.

واشار قاسمي، الى التوتر الناشب بين بعض بلدان الجوار الجنوبية في الخليج الفارسي، معربا عن قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال التطورات الاخيرة في العلاقات بين بلدان الجوار الجنوبية في الخليج الفارسي وعبر عن امله في ذات الوقت بايجاد حلول عبر التأكيد على المواقف المبدأية التالية:

- ان تصعيد التوتر في العلاقات بين بلدان الجوار في ظروف تعاني فيها المنطقة والعالم من نتائج ازمة الارهاب والتطرف واستمرار احتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني لايصب في مصالح اي من الدول والشعوب في المنطقة وتوجه تهديدات لمصالح الجميع، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو جميع بلدان الجوار المتنازعة في جنوب الخليج الفارسي الى اكتساب العبر والدروس من التجارب المريرة في المنطقة والابتعاد عن العواطف والعودة إلى العقلانية والحكمة وضبط النفس الى اقصى حد ممكن والعمل على خفض التوتر والعودة الى الهدوء.

- ان اسلوب حل الخلافات بين بلدان المنطقة ومنها الخلافات الجارية بين البلدان الثلاثة المجاورة لقطر يتمثل باعتماد الاسلوب السياسي والسلمي والحوار الشفاف والصريح بين الجانبين.

- ان استخدام آلية الحظر في العالم المترابط حاليا فضلا عن عدم كفائته فانه يعد امرا مذموما ومرفوضا ايضا.

- ان الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الاراضي للدول المستقلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحدود الدولية الرسمية من الاسس على صعد الحقوق والعلاقات الدولية وعلى جميع الاطراف احترامها.