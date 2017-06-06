شهدت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، سباقا فريدا من نوعه شارك فيه عدد من الرضع.

وفرش المنظمون سجادة حمراء بطول 5 أمتار ، حيث أطلقتهم أمهاتهم من خط البداية مع عبارات الدعم لتحفيز سرعة (الحبو) لديهم. لينتظرهم آباؤهم عند خط النهاية، وليتوج بعدها الرضيع الأكثر سرعة.

وقد بدأ السباق لأول مرة في عام 1999 في محاولة للتوعية بحقوق الطفل