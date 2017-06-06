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رقم الخبر: 195067 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 15:50 الاقسام: منوعات  
أطفال رضع يتنافسون في سباق فريد من نوعه!

أطفال رضع يتنافسون في سباق فريد من نوعه!

شهدت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، سباقا فريدا من نوعه شارك فيه عدد من الرضع.

وفرش المنظمون سجادة حمراء بطول 5 أمتار ، حيث أطلقتهم أمهاتهم من خط البداية مع عبارات الدعم لتحفيز سرعة (الحبو) لديهم. لينتظرهم آباؤهم عند خط النهاية، وليتوج بعدها الرضيع الأكثر سرعة.

وقد بدأ السباق لأول مرة في عام 1999 في محاولة للتوعية بحقوق الطفل

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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