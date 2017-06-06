طير الأبابيل، ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وتحديداً في سورة الفيل.

واليوم يظهر هذا الطير النادر مجدداً على الأرض، حيث يتميز بأنه يقضي كامل عمره في السماء، ويندر رؤيته على الأرض، إلا في حالات قليلة ونادرة لبناء عشه فقط.

ومن المعروف عنه أنه يملك أجنحة خاصة بتكوينه الجسدي، تسهِّل عملية نومه أثناء الطيران، ويندر ظهوره على الأرض بسبب تجنبه ذلك عكس كل الكائنات الحية.

وقد تمكَّن مؤخراً أهالي مدينة سيواس وسط تركيا من رصد هذا الطير في سماء المدينة.

كما استطاع مواطن تركي، يدعى سامي جول، رصد طائر من هذا النوع من الطيور يقف مكانه دون أي حركة في حديقة مسجد غازي عثمان باشا في المدينة، واعتقد بأنه جاء إلى هذا المكان بسبب العطش الشديد، فاقترب منه لأخذه إلى مصدر الماء، واستغرب جول كثيراً لعدم مقاومة الطائر ذلك على الرغم من حالته الصحية الجيدة، وقدرته على الطيران. بحسب صحيفة (زمان) التركية.

جدير بالذكر، أن طير الأبابيل من الطيور نادرة الظهور على الأرض بسبب قضائه أغلب فترات حياته في الجو، وهو ما يمنع البشر من التعرُّف على أسرار هذا الطائر.