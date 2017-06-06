وحقق مقطع الفيديو 362 ألف مشاهدة منذ نشره عبر الموقع، وظهرت الدجاجة المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب (أميركان جوت تالنت) تعزف بمهارة شديدة على آلة البيانو، حيث أبهرت لجنة التحكيم التي كان أعضاؤها غير مصدقين لما يشاهدونه ووقفوا تحية للموهبة غير العادية.