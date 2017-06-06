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رقم الخبر: 195065 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
دجاجة تعزف بمهارة على البيانو وتبهر لجنة التحكيم

دجاجة تعزف بمهارة على البيانو وتبهر لجنة التحكيم

أثارت دجاجة ضجة واسعة عبر (فيس بوك) بسبب موهبتها الموسيقية.

وحقق مقطع الفيديو 362 ألف مشاهدة منذ نشره عبر الموقع، وظهرت الدجاجة المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب (أميركان جوت تالنت) تعزف بمهارة شديدة على آلة البيانو، حيث أبهرت لجنة التحكيم التي كان أعضاؤها غير مصدقين لما يشاهدونه ووقفوا تحية للموهبة غير العادية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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