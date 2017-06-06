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رقم الخبر: 195064 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 15:41 الاقسام: منوعات  
حقيبة يد تباع بثمن قياسي في مزاد

حقيبة يد تباع بثمن قياسي في مزاد

أعلنت دار كريستي للمزادات، أن حقيبة يد فاخرة حطمت الرقم القياسي العالمي للمزاد العلني في هونغ كونغ، محققة مبلغ 380 ألف دولار.

ولم تذكر دار المزادات اسم المشتري لحقيبة (هيرميس بيركين) المصنوعة من جلد التمساح الأبيض النادر (هيمالايا).

وتم صنع حقيبة اليد في العام 2014، ولها أبازيم من الذهب عيار 18 قيراط وحلقات حزام مرصع بـ 205 ماسات.

ووصل ثمن الحقيبة إلى 380 الف دولار أميركي، والذي تقول كريستي إنه رقم قياسي لأي حقيبة يد تباع في مزاد علني، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأوردت المتحدثة باسم كريستي، جيجي هو، أن السعر تجاوز التقييمات المقدرة بين 193 ألف دولار أميركي و258 ألف دولار أميركي، بين 10 إلى 15 دقيقة من المزايدة المحتدمة في غرفة المزاد ومن مشترين عبر الهاتف والإنترنت.

ويتفوق السعر الرقم القياسي الذي تم تسجيله قبل عام، عندما باعت دار كريستي في مزاد حقيبة (بيركين) مماثلة مقابل 300 ألف دولار، وكان لديها مواصفات مماثلة ولكن تم صنعها عام 2008.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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