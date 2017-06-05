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رقم الخبر: 195020 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 00:57 الاقسام: الوسائط المتعددة  
جانب من كلمة الامام الخامنئي خلال مراسم احياء الذكرى الـ28 لرحيل الامام الخميني

جانب من كلمة الامام الخامنئي خلال مراسم احياء الذكرى الـ28 لرحيل الامام الخميني

القى قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي كلمة خلال مراسم احياء الذكرى الـ 28 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني قدس سره الشريف، في مرقد الامام الراحل بطهران بمشاركة جماهيرية واسعة.

القى قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي كلمة خلال مراسم احياء الذكرى الـ 28 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني قدس سره الشريف، في مرقد الامام الراحل بطهران بمشاركة جماهيرية واسعة.

جانب من كلمة الامام الخامنئي خلال مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني
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جانب من كلمة الامام الخامنئي خلال مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني
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جانب من كلمة الامام الخامنئي خلال مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني
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