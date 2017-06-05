جانب من كلمة الامام الخامنئي خلال مراسم احياء الذكرى الـ28 لرحيل الامام الخميني القى قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي كلمة خلال مراسم احياء الذكرى الـ 28 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني قدس سره الشريف، في مرقد الامام الراحل بطهران بمشاركة جماهيرية واسعة.