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رقم الخبر: 195019 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 00:43 الاقسام: الوسائط المتعددة  
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)

احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)

بمشاركة واسعة من مختلف شرائح الشعب الإيراني ومن مختلف محافظات البلاد، احيت إيران اليوم الاحد الذكرى السنوية الأليمة الـ 28 لرحيل مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.

بمشاركة واسعة من مختلف شرائح الشعب الإيراني ومن مختلف محافظات البلاد، احيت إيران اليوم الاحد الذكرى السنوية الأليمة الـ 28 لرحيل مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث اقيمت مراسم مركزية في مرقد الامام الراحل بحضور قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي.

احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض)
 
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