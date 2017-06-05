احياء الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل الإمام الخميني (رض) بمشاركة واسعة من مختلف شرائح الشعب الإيراني ومن مختلف محافظات البلاد، احيت إيران اليوم الاحد الذكرى السنوية الأليمة الـ 28 لرحيل مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.