عقد مؤتمر شرح وصية الإمام الخميني (رحمة الله) إلي العالم المعاصر في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقد عقد المؤتمر اليوم السبت برعاية إتحاد الكتاب في جمهورية أذربيجان وبمناسبة حلول الذكري الثامنة والعشرين لرحيل مفجر الثورة الإسلامية وبحضور حشد من المسؤولين الأذربيجانيين وممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والعلمية والدينية والمستشار الثقافي الإيراني وموظفي السفارة الإيرانية لدي باكو.

واعتبر رئيس إتحاد الكتاب الأذربيجانيين قربان جبرائيل إن الإمام الخميني هو شخصية بارزة في القرن العشرين مشيراً إلي إن هذا الرجل قاد الثورة الإسلامية بالإعتماد علي النور الإلهي وإرادة الشعب الإيراني وأطاح بالنظام الشاهنشاهي في البلاد.

وأعتبر إن وصية الإمام الراحل لم تكن للإيرانيين فحسب بل للعالم أجمع ولجميع الشعوب المظلومة في العالم.

من جانبه قال رئيس حزب المواطنة والتنمية الأذربيجاني علي علييف أن تشكيل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو أهم ما قدمه الإمام الخميني الراحل (رحمه الله) مشيراً إلي المكانة التي تتميز بها الجمهورية الإسلامية في العالم أجمع.

من جهته أشار الباحث الأذربيجاني البارز حاجي آقا نورييف إلي دور الإمام الخميني في تعزيز الوحدة بين المسلمين وقال إن أسبوع الوحدة ويوم القدس هما من الأمور التي أوجدهما الإمام الخميني رحمه الله ويحتفل بهما المسلمون في شتي أصقاع العالم.





