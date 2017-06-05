  • الإثنين ١٠ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , يونيو 05, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195016 تاريخ النشر: حزيران 05, 2017 الوقت: 00:02 الاقسام: محليات  
الرئیس روحانی: علینا جمیعا السیر علي نهج الامام الخمینی (رض)

الرئیس روحانی: علینا جمیعا السیر علي نهج الامام الخمینی (رض)

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحانی بانه علینا جمیعا السیر علي نهج الامام الخمینی (رض)، داعیا اعضاء الحكومة كی لا یفوتوا ای فرصة لخدمة الشعب وان یكثفوا جهودهم فی اطار المسؤولیة التی وضعها الشعب الایرانی العظیم علي عاتقهم.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحانی بانه علینا جمیعا السیر علي نهج الامام الخمینی (رض)، داعیا اعضاء الحكومة كی لا یفوتوا ای فرصة لخدمة الشعب وان یكثفوا جهودهم فی اطار المسؤولیة التی وضعها الشعب الایرانی العظیم علي عاتقهم.
وقال الرئیس روحانی، فی كلمة القاها مساء السبت خلال مادبة افطار رمضانیة ضمّت الوزراء والمحافظین ورؤساء المنظمات الحكومیة، ان العزة والحریة والشموخ التی یلمسها الجمیع فی ایران الیوم قد تحققت فی ظل الثورة الاسلامیة والقیادة الحكیمة للامام الراحل (رض) بفضل التمسك بنهج الحق.
واضاف، ان الامام الخمینی (رض) كان شخصیة فریدة وقد حقق انجازات وانتصارات عظیمة فی اصعب الظروف بفضل ایمانه الحقیقی بالله تعالي.
وتابع قائلا: ینبغی علینا ان نتعلم من نهج الامام وسلوك طریقه واداء حق المسؤولیة التی وضعها الشعب علي عاتق المسؤولین فی الانتخابات حیث اننا لا نتحمل المسؤولیة ازاء من منحنا الاصوات والبالغ عددهم نحو 24 ملیون شخص بل ازاء الـ 16 ملیونا الذین لم یصوتوا لنا وحتي الذین لم یشاركوا فی الانتخابات اساسا.
ونوه الي ان الشعب قال كلمته فی الانتخابات حیث یري ان الحكومة یجب ان تستمر فی مسارها فی تقدیم الخدمات وتطویر البلاد، لافتا الي ان تصویت الشعب هو لنهج الحكومة فی مختلف الامور ومنها التعامل مع العالم ولیس المواجهة معه ومواصلة تقدیم الخدمة للشعب والاشراف علي الشؤون النقدیة والمالیة والسیطرة علي التضخم وانتهاج طریق النمو والازدهار الاقتصادی وایصال اقتصاد البلاد من النمو السلبی -6.8 الي النمو الایجابی 8.3 بالمائة والذی یعد امرا لا نظیر له منذ بدایة تنفیذ وثیقة الافاق المستقبلیة العشرینیة (تنتهی فی 2025).
واشار الي ان الشعب بتصویته راي صوابیة نهج الحكومة الا ان ذلك لا یعنی بان ما تحقق خلال الاعوام الاربعة الماضیة كان كافیا بل یؤكد علي مضاعفة الجهود والمساعی فی الطریق الصحیح لتحقیق التنمیة الكاملة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0654 sec