اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحانی بانه علینا جمیعا السیر علي نهج الامام الخمینی (رض)، داعیا اعضاء الحكومة كی لا یفوتوا ای فرصة لخدمة الشعب وان یكثفوا جهودهم فی اطار المسؤولیة التی وضعها الشعب الایرانی العظیم علي عاتقهم.

وقال الرئیس روحانی، فی كلمة القاها مساء السبت خلال مادبة افطار رمضانیة ضمّت الوزراء والمحافظین ورؤساء المنظمات الحكومیة، ان العزة والحریة والشموخ التی یلمسها الجمیع فی ایران الیوم قد تحققت فی ظل الثورة الاسلامیة والقیادة الحكیمة للامام الراحل (رض) بفضل التمسك بنهج الحق.

واضاف، ان الامام الخمینی (رض) كان شخصیة فریدة وقد حقق انجازات وانتصارات عظیمة فی اصعب الظروف بفضل ایمانه الحقیقی بالله تعالي.

وتابع قائلا: ینبغی علینا ان نتعلم من نهج الامام وسلوك طریقه واداء حق المسؤولیة التی وضعها الشعب علي عاتق المسؤولین فی الانتخابات حیث اننا لا نتحمل المسؤولیة ازاء من منحنا الاصوات والبالغ عددهم نحو 24 ملیون شخص بل ازاء الـ 16 ملیونا الذین لم یصوتوا لنا وحتي الذین لم یشاركوا فی الانتخابات اساسا.

ونوه الي ان الشعب قال كلمته فی الانتخابات حیث یري ان الحكومة یجب ان تستمر فی مسارها فی تقدیم الخدمات وتطویر البلاد، لافتا الي ان تصویت الشعب هو لنهج الحكومة فی مختلف الامور ومنها التعامل مع العالم ولیس المواجهة معه ومواصلة تقدیم الخدمة للشعب والاشراف علي الشؤون النقدیة والمالیة والسیطرة علي التضخم وانتهاج طریق النمو والازدهار الاقتصادی وایصال اقتصاد البلاد من النمو السلبی -6.8 الي النمو الایجابی 8.3 بالمائة والذی یعد امرا لا نظیر له منذ بدایة تنفیذ وثیقة الافاق المستقبلیة العشرینیة (تنتهی فی 2025).

واشار الي ان الشعب بتصویته راي صوابیة نهج الحكومة الا ان ذلك لا یعنی بان ما تحقق خلال الاعوام الاربعة الماضیة كان كافیا بل یؤكد علي مضاعفة الجهود والمساعی فی الطریق الصحیح لتحقیق التنمیة الكاملة.



