اكد السفير الايراني في دمشق جواد ترك آبادي بان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية راسخة ونابعة من مبادئ وثوابت الامام الخميني الراحل (رض) والالتزام والنصرة الدائمة للحق.

وخلال مراسم اقيمت في مرقد 'السيدة زينب (س)' في سوريا لمناسبة الذكري الـ 28 لرحيل الامام الخميني، قال السفير ترك آبادي، ان الدعوة للخير والدفاع عن المظلومين والتصدي لمؤامرات الاعداء، تعد من مبادئ وقيم الامام الخميني.

واضاف، ان الموقف الراسخ لايران في دعم الشعب السوري البطل في صون استقلاله ووحدة اراضيه ودفع الشر والفتنة المثارة بيد الشيطان وعملاء اميركا والصهيونية، ياتي في هذا المسار.

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقي علي موقفها في دعم الدولة السورية برئاسة بشار الاسد ومواجهة مؤامرة نشر الارهاب الذي يتناقض مع تعاليم الاسلام.

واضاف، ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضح وثابت في التصدي لمؤامرة استخدام الافكار التكفيرية لترويج الارهاب وتدمير اركان الامة لمصلحة الكيان الصهيوني وسنتصدي لمن يستهدف بأي وسيلة محور المقاومة.

وتابع السفير الايراني، ان الامام الخميني علّم البشرية بان الاستبداد والاستسلام وجهان لعملة واحدة وان الصهيونية والاستعمار اداتان لنظام الهيمنة.

وقال ترك آبادي، ان الامام الخميني اكد في نهجه السياسي علي ضرورة وحدة الامة وعدم التساوم مع القوي الكبري وازاحة عملاء نظام الهيمنة والنضال المستمر ضد الكيان الصهيوني الاحتلالي.



